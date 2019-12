Solskjær ser til Liverpool. Dette mener han United må bli bedre på.

Ole Gunnar Solskjær sier før kampen mot Newcastle 2. juledag at han bruker denne sesongen til å bygge et lag for neste sesong.

Manchester United varierer voldsomt under Ole Gunnar Solskjærs ledelse. Foto: JON SUPER, REUTERS / NTB SCANPIX

Samtidig medgir han at laget ikke har kommet så langt som han så for seg. Manchester United er i semifinale i ligacupen og i 16-delsfinale i europaligaen, men har vunnet bare seks av 18 Premier League-kamper.

– Vi visste at det kom til å bli opp- og nedturer denne sesongen. Sesongen vil bli brukt til å finne et lag og en tropp for neste sesongen, men forhåpentlig kan vi forsere utviklingen og få flere gode resultater, sier manageren.

Manchester United går inn i romjulskampene på 8.-plass i Premier League, sju poeng fra fjerdeplassen som gir mesterligaspill.

– Jeg forventer at vi skal være mer stabile, opptre mer rutinert og være i stand til å lære av motgang. I øyeblikket er vi litt lenger bak enn jeg håpet, sier Solskjær.

– Det tok Liverpool noen år å komme dit de er i dag, og vi må fortsette å bygge, for det er dit vi vil. Ja, vi er gode til å kontre. Ja, vi har hurtighet og tempo. Det er del av vår tradisjon og er noe vi skal holde fast ved, men nå må vi bli flinkere til å bryte ned lag som ligger dypt.

Ole Gunnar Solskjær sier at han er i ferd med å bygge et lag for neste sesong og at han visste at det ville gå opp og ned for Manchester United denne sesongen. Foto: Jon Super, AP / NTB scanpix

– Verdens beste

Solskjær skryter av Paul Pogba, som gjorde comeback etter skade med et innhopp i det ellers skuffende 0-2-tapet mot bunnlaget Watford søndag. Han antyder at Pogba kan slippe til fra start mot Newcastle.

– Han kan gjøre alt. Han kan være balansespiller, han kan løpe fra boks til boks, han kan slå lange, presise pasninger eller støte frem og skape gjennombrudd med veggspill, sier Solskjær.

– Det er det fine ved å ha Paul i stallen. Han er verdens beste allroundmidtbanespiller. Problemet er at når jeg bruker ham i en dyp rolle, sier alle at jeg burde sendt ham høyere, og omvendt. Det kommer alltid til å være diskusjon rundt Paul, men det er flott å ha ham tilbake igjen.

Paul Pogba var endelig tilbake på banen i Manchester Uniteds 0–2-tap for Watford. Foto: PAUL CHILDS, REUTERS / NTB SCANPIX

Reaksjon

Pogba har vært ute siden september med en ankelskade.

– Vi må se hvordan han reagerer på halvtimen han spilte søndag, men han var veldig god den tiden han var på banen, sier Solskjær, som venter å se revansjlystne spillere på banen.

– En av de gode tingene med laget denne sesongen er at det reiser seg etter dårlige resultater. Vi er ikke så stabile som vi ønsker, men vi kommer ikke til å få tapsrekker som den mot slutten av forrige sesong. Vi får definitivt se en positiv reaksjon, sier han.

