Overgangsstudio: Blir lagkamerat med gamletreneren

Har din klubb hentet en ny spiller eller trener før 2020-sesongen? Vi følger ryktene og overgangene i lokalfotballen her.

BLIR LAGKAMERATER IGJEN: Lars Petter Rotvold Nilsen og Jonas Furøy skal spille sammen nok en gang. Her fra da de møttes som motstandere mens Rotvold Nilsen var spillende trener for Stakkevollan og Furøy spilte for Finnsnes 2 våren 2019. Foto: Mats Rydland

Mats Rydland iTromsø

Det er mange brikker som skal på plass for Tromsø-klubbene når fotballsesongen skal starte opp igjen etter vinteren. Spillere og trenere skal forlenge avtaler eller skifte klubb. iTromsø registrerer overgangsnyhetene på både herre- og damesiden, fra Eliteserien til 6.-divisjon.

Vi oppdaterer denne saken de neste månedene.

21. desember. Blir lagkamerat med gamletreneren. Jonas Furøy har, som tidligere lagkamerat og spillende trener i Stakkevollan, Lars Petter Rotvold Nilsen, signert for 4.-divisjonsklubben Holmlia i Oslo.

– Nok en signering før jul: lynrask og treffsikker nordlending, Jonas Furøy, har signert kontrakt ut 2020. Lusetjern kan nesten ikke vente på den norske Jamie Vardy, melder klubben på Instagram.

Furøy har tidligere spilt for Finnsnes, Senja og Stakkevollan, før han siden sommeren 2018 har spilt for Finnsnes 2 i TITO-serien.

20. desember. Fiabema til Chelsea. Bryan Fiabema (16) har imponert på treningsopphold for Chelsea før jul og klubbene skal nå være enige om en overgang.

– Jeg tenker Chelsea er en toppklubb og kanskje en av de beste plassene man kunne dratt med tanke på akademiet, sa Fiabema til iTromsø før treningsoppholdet.

20. desember. Klar for Heerenveen. Runar Espejord har signert en avtale med den nederlandske Eredivisie-klubben på 2,5 år.

– Det har vært en ryddig prosess og vi har hatt en god dialog med Heerenveen. De har fulgt Runar lenge og jeg har et inntrykk av at vi sender han til en fin klubb i en god liga, sier TIL-direktør Kristian Høydal til klubbens hjemmeside.

19. desember. Guro Pettersen blir utenlandsproff. 28-åringen, som har spilt for VIF de to siste sesongene, skal spille for den svenske toppklubben Piteå. Hun har signert en toårskontrakt.

– Jeg likte godt treneren og hele opplegget rundt. Jeg blir også heltidsproff, noe som også var en faktor for at jeg drar dit, sier Pettersen til iTromsø.

17. desember. Gudmund Kongshavn forlater TIL. Etter fem sesonger og 86 kamper for klubben, ble det tirsdag klart at keeperen har spilt sin siste kamp for TIL.

Det bekrefter TIL.

15. desember. Tre til Skarp. Kantspiller Knut Mortensen kommer fra TUIL 2 i TITO-serien, Lukas Berntzen fra TILs breddeavdeling, mens Eskild Hansen Sørensen kommer fra 6.-divisjonsklubben Hamna. De er alle tiltenkt en rolle på Skarps juniorlag.

11. desember. Dan-Roger Roland forlater Fløya. Roland flytter til Oslo i januar grunnet etterutdanning.

– Jeg håper å finne en klubb der på et bra nivå. Det har vært en del klubber som har vist interesse siden slutten av sesongen, men jeg har ikke gått inn i dialog med noen, sier midtstopperen til iTromsø.

10. desember. Andreas Løvland kan få proffeventyr på Færøyene. Overfor iTromsø bekrefter agenten Remi Wulff at flere klubber er interesserte i TUIL-spilleren og «Løva» må svare i løpet av uka på tilbudet fra den færøyske klubben.

Samtidig har Løvland en drøm om å spille for TIL og håper de også kan vise interesse for ham.

6. desember. Klar for Fløya. Henriette Blomstereng (16) scoret 30 mål på 18 kamper for Hamna i 3.-divisjon og har meldt overgang til Fløya. Også lagvenninne på Hamna, Synne Helen Kvernberg, har meldt overgang til de hvite og grønne.

Henriette Blomstereng, til høyre, sammen med storesøster, trener og tidligere Fløya-spiller, Nathalie Blomstereng. Foto: Mats Rydland

6. desember. Tilbake til Storelva etter et halvt år borte. Midtbanespiller Christian Olsen meldte overgang fra Storelva og til 6.-divisjonsklubben Skarven i sommer, men har nå meldt overgang tilbake til Storelva.

5. desember. Tidligere TIL- og Skarp-keeper til Holmlia. Felix Breivik, som har to kamper på benken for TIL i Eliteserien tilbake i 2009-sesongen, har signert for Oslo-klubben Holmlia, melder klubben på Instagram.

28. november. Allertsen inn i trenerteamet. Geir Allertsen (58) skal sammen med Jimmy Hansen og materialforvalter Alf Stavnesvik ha ansvar for Storelva den kommende sesongen. Allertsen har tidligere vært innom en rekke klubber og hadde også andre tilbud.

– Jeg takket nei til to andre jobber tidligere på høsten fordi jeg ikke følte det var noe for meg. Nå var det. Så tilfeldig kan det være noen ganger, sier Allertsen til iTromsø.

21. november. Fra Stakkevollan til Holmlia. Lars Petter Rotvold Nilsen, som var spillende trener for Stakkevollan i TITO-serien, flyttet sommeren 2019 sørover til Oslo. Nå har han signert for 4. divisjonsklubben Holmlia, melder klubben på Instagram.

Rotvold Nilsen ble for øvrig i sommer assistenttrener for LSKs G16-lag.

Å fortsette der har han takket nei til og skal fra og med neste sesong være assistent for Holmlias A-lag og hjelpe litt til rundt yngre lag.

