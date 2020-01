Hoppstjernens «flyhjelm» vekker oppsikt: – Spill for galleriet

Karl Geiger kjemper om sammenlagtseieren i Hoppuka. På hodet har han en helt særegen hjelm.

Karl Geiger dukket opp i Hoppuka med denne hjelmen. Foto: Matthias Schrader, AP / NTB scanpix

Viljam Brodahl Aftenposten

INNSBRUCK: Tyskland har forsøkt underlige hjelmkonstellasjoner tidligere – og nå prøver de igjen.

Under Hoppuka for to år siden dukket tyskerne for første gang opp med hjelmer med kinnbeskyttere, før de deretter forsvant. Lagets største stjerne, Karl Geiger, har denne sesongen valgt å gi hjelmen en ny sjanse. Han er nummer to i Hoppuka og kan ta nasjonens første seier på 18 år.

– Tyskerne er kjent for sin oppfinnsomhet. Jeg er sikker på at de ikke bare tenker på sikkerhet, sa Østerrikes landslagssjef, Andreas Felder, nylig i en syrlig kommentar til Bild.

Det er lenge hersket tvil om hjelmen har noen effekt. Andre mener den er farligere å bruke enn vanlige hjelmer. Det er Geiger uenig i.

– Den beskytter ansiktet dersom du faller. Det tok meg tid å bli vant til den. Den er definitivt ikke tregere i luften, så det er en vinn-vinn-situasjon, sier han til den tyske storavisen.

Karl Geiger kjemper om sammenlagtseieren i Hoppuka. Foto: Matthias Schrader, AP / NTB scanpix

– Spill for galleriet

I den norske leiren har man fått med seg at Geiger har tatt tilbake «flyhjelmen». Men nordmennene lar seg på ingen måte stresse av den grunn. Utøverne tror ikke den har en effekt.

– De prøvde den sist uten at noen beit noe spesielt på det. Da var våre mistanker riktig, at det bare var et spill for galleriet, sier Johansson til Aftenposten.

– Man kan prøve, men skal man skremme noen må det funke jævlig bra, legger han til og ler.

Både han og Daniel-André Tande minner om polakkene som før sesongen prøvde å skremme med nye og revolusjonerende hoppsko. Det ble hevdet at man kunne tjene åtte meter i bakken med skoene. De har vist seg å ikke ha noen effekt.

– Det er nok litt fintevarianter rundt omkring. Det er jo litt morsomt, erkjenner Tande.

Daniel-André Tande bruker en helt vanlig hjelm. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

Jobber med nytt utstyr

På den norske trener- og ledersiden er man mer nysgjerrig på hva tyskerne har kommet med. Hoppsjefen applauderer forsøk på å utvikle hoppsporten.

– Det er spennende at noen tenker utvikling. Det er ikke noen nyhet for oss. At det er så visuelt er mer en nyhet. Vi ser hva de driver med. Vi kan love det norske folk om at vi driver med ting som handler om det. Vi har ikke kommet så langt i utviklingen enda, men kanskje neste år, sier Clas Brede Bråthen.

– Handler det om utvikling av hjelm?

– Ja, hjelm òg.

Landslagssjef Alexander Stöckl utelukker ikke at hjelmen kan ha en effekt. Han forteller også at det norske apparatet stedig vekk jobber med å teste og analysere nytt utstyr.

– Det er noen som sier at det har med aerodynamikk å gjøre i flyfasen. Det kan være noe der. Men det går jo an å vinne hopprenn uten den hjelmen også, sier Stöckl med et lurt smil og hinter om Marius Lindviks seier i nyttårshopprennet.

