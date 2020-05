Britiske medier: Dele Alli ranet med kniv i eget hjem

Tottenham-stjernen Dele Alli skal ha blitt ranet tidlig onsdag morgen.

Dele Alli skal være rystet etter innbruddet. Foto: LEE SMITH / X03806

Det skriver flere britiske nyhetsmedier, deriblant Sky News og BBC.

Tottenham-spilleren skal ha vært hjemme i isolasjon sammen med broren og deres partnere da to menn brøt seg inn i huset til Alli og truet ham med kniv. En venn av Premier League-spilleren skal også ha vært i huset da ranet fant sted.

Ifølge BBC skal ranerne ha slått Alli, og Tottenham-spilleren skal ha pådratt seg lettere skader i et basketak.

Ranerne skal ha fått med seg smykker før de forlot stedet. Alli skal ha gitt politiet tilgang til overvåkingsbilder.

Det skjer bare to måneder etter at lagkamerat Jan Vertonghens familie ble truet med kniv da fire menn ranet hjemmet hans mens han var på reise med Tottenham i Tyskland for å spille åttendedelsfinalen i Champions League mot RB Leipzig.

Flere fotballspillere i Premier League har vært mål for tyverier og ran i løpet av det siste året.

I desember brøt innbruddstyver seg inn i hjemmet til Crystal Palace-forsvareren Mamadou Sakho. Da skal de ha stjålet verdigjenstander til en verdi av over fem millioner kroner.

I fjor sommer ble Arsenal-spillerne Mesut Özil og Sead Kolasinac forsøkt ranet med kniv. Da gikk sistnevnte til angrep på ranerne.