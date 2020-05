Gladnyhet fra England: Premier League-spillerne får begynne å trene sammen tirsdag

Det ble bestemt på et møte mandag.

Ole Gunnar Solskjærs spillere kan trene sammen i grupper på fem fra og med tirsdag. Foto: Martin Rickett / PA

Spillerne i Premier League kan trene i mindre grupper fra og med tirsdag. Det ble bestemt da de 20 klubbene hadde et videomøte mandag morgen. Det forutsetter samtidig at ingen spillere tester positivt for koronaviruset i mellomtiden.

«Strenge medisinske protokoller av høyeste standard sikrer at alle kommer tilbake til trening i det sikreste miljøet som mulig», skriver Premier League i en uttalelse.

Restriksjonene på treningen er delt opp i ulike faser. Tirsdag starter fase én. Det innebærer trening i små grupper med en trener, der man må holde avstand til hverandre.

Større grupper neste uke

Fase to begynner neste uke, skriver The Guardian. Da vil det i seks dager være mulighet for tre til seks personer å trene sammen med kontakt. Deretter vil man de neste seks dagene gå over til 11 mot 11.

– Jeg er desperat etter å spille fotball. Det er jobben min. Jeg har den beste jobben i verden, men det må være klare og trygge tiltak for alle, ikke bare meg, sier Chelsea-spiss Tammy Abraham, ifølge den engelske avisen.

Fotballen i England er fortsatt utsatt på ubestemt tid. Man må tilbake til 9. mars sist det ble spilt en Premier League-kamp.

Forrige helg returnerte toppfotballen i Tyskland. Det var første av de «fem store» ligaene som åpnet for kamper igjen etter pausen som følge av koronaviruset.