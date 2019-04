Her ankommer Rekdal møtet med Start-ledelsen

Et par minutter før planlagt møtetidspunkt ankom Kjetil Rekdal advokatkontoret i Kristiansand sentrum hvor møtet skal holdes.

Rekdal kom sammen med sin advokat Erik Flågan. De gikk rett forbi den fremmøtte pressen uten å si et ord.

I møtet, som startet klokken 12.30, skal partene drøfte personalsaken som IK Start har opprettet mot treneren.

Styreleder i Start en Drøm, Christopher Langeland, ankom advokatkontoret like før klokken 12, mens styreleder i IK Start, Monica Grimstad, kom til stedet klokken 12.10.

– Jeg kan ikke gi en kommentar. Du skjønner jo det, sa Grimstad til Fædrelandsvennen mens hun fortsatte inn på kontoret.

Advokat Kai Knudsen i advokatfirmaet Wigemyr og co mener det er grunn til å tro at partene kommer til en løsning i møtet.

– De fleste saker blir løst, enten i et drøftelsesmøte eller etter at det er gitt en oppsigelse. Det hører til sjeldenhetene at saker ender i en domstol, sier Knudsen.

Han mener utfallet av møtet vil komme an på hvor langt partene står fra hverandre.

– Situasjonen er jo at Kjetil Rekdal ikke har den nødvendige tilliten i styret. Da skal man ikke ha en arbeidskonflikt gående som klubben og spillerne taper på. Da må man ha en anledning til å kunne fristille treneren, mot å betale en kompensasjon. Jeg antar at det er regulert i kontrakten, og så behandler de det videre i møtet, sier Knudsen.

Det har vært dramatikk rundt Start og Kjetil Rekdal den siste uken, etter at det torsdag ble opprettet personalsak mot treneren. Da ble han også fritatt fra alle sine arbeidsoppgaver.

Siden har Rekdal stått på sitt sammen med sin advokat, og ledet til slutt laget mot Aalesund i serieåpningen, mot klubbens vilje. Da Start og hovedtreneren ikke ble enige i et forhandlingsmøte før kampstart, reiste hovedtreneren seg og gikk rett i garderoben for å lede laget.

Nå møtes de altså igjen.

Henning H. Heitmann, arbeidsrettsadvokat i firmaet SANDS, beskriver et drøftelsesmøte som «en grundig samtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om forhold som ligger til grunn for at arbeidsgiver vurderer å ta en beslutning om oppsigelse eller avskjed».

