Fem snakkiser etter ny TIL-seier på Alfheim: «Vi ser neppe mer av dette eksperimentet denne sesongen»

Her er våre snakkiser etter at TIL slo Stjørdals/Blink 2–0 i treningskampen på Alfheim.

MISLYKKET EKSPERIMENT: Gaute Helstrup vandrer rundt med boka si i pausen mot Stjørdals/Blink. Foto: Robin Andersen

TIL 2–0 Stjørdals/Blink

1) Mislykket eksperiment

TIL gikk ut i en særdeles kreativ 3–7–0-variant, der både Daniel Berntsen og Eric Kitolano fungerte som falske niere. Det førte til null scoringer og et TIL-lag som slet med å skape sjanser.

Vi ser mer neppe mer av dette eksperimentet denne sesongen, all den tid Fitim Azemi er klar for klubben.

2) Mohammed Ahamed

SMILTE: Mohammed Ahamed smilte og koste seg i comebacket. Foto: Robin Andersen

Mohammed Ahamed ble byttet inn med en snau halvtime igjen av kampen, og grep virkelig muligheten.

34-åringen skaffet et straffespark, som unggutten Sigurd Grønli satte i nettmaskene. Etter det var Ahamed på hugget flere ganger, både i bakrom og ved å presse bortelagets spillere til å gjøre feil. I det 84. minutt var han også svært nære scoring, men skuddet fra 10 meter ble blokkert i siste liten av en Blink-forsvarsspiller.

Ahamed gjorde seg ikke bort i comebacket i TIL-drakten. Snarere tvert imot.

3) Midtstopperkrigen

Selv om TIL spiller med tre midtstoppere, er det faktisk her det er tøffest kamp om en plass på laget.

For Helstrup kan velge og vrake i mange alternativer: Lars Sætra, Simen Wangberg, Jostein Gundersen, Anders Jenssen og Juha Pirinen.

I oppgjøret mot Stjørdals/Blink var det de tre førstnevnte som fikk tillit fra start, mens Jenssen kom inn i pausen.

Det blir spennende å se hvem som til slutt blir den faste midtstopper-trioen.

4) Straffebonanza

SIKKER: Kent-Are Antonsen ordnet 1–0 fra straffemerket. Foto: Robin Andersen

TIL skapte ikke mye, men fikk to straffescoringer i 2. omgang satt av henholdsvis Kent-Are Antonsen og Sigurd Grønli. Straffene var det Ahamed og Eric Kitolano som skaffet.

Det er ikke utenkelig at vi kommer til å se flere kampbilder i 1.-divisjon denne sesongen, der TIL stanger og stanger mot en forsvarsmur uten å skape det helt store. Da er det viktig med fotrappe spillere som Kitolano, Berntsen, Grønli og Ahamed, som kan skaffe straffer ut av ingenting.

Og kanskje enda viktigere: Spillere som er sikker fra straffemerket. Kent-Are Antonsen har så langt satt i treningskampene virket tryggheten selv, med straffemål mot Odd, KFUM Oslo og Stjørdals/Blink.

5) Erlend Jacobsen

Jacob Karlstrøm kunne spilt hvis det var en viktig kamp, men TIL-ledelsen og han fant ut at det beste var å ikke ta noen sjanser.

Det er likevel ikke skrevet i stein at Karlstrøm er et soleklart førstevalg. Erlend Jacobsen er et ukjent navn for de fleste, men gjorde seg ikke bort bakerst mot Stjørdals/Blink. I 1. omgang dro han frem en fin benparade, samt var trygg med ballen i beina.

Uansett har TIL en svært god keeperduo, der det ikke er noen ulempe at Jacobsen kan «presse» Karlstrøm til å yte sitt aller beste i trening og kamper.