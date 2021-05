Legen etter Sæter-sjekk: - Veldig gode nyheter

Ole Sæter meldes tilbake i full trening i slutten av neste uke.

Ole Sæter er på gang, og kan være i full trening før nasjonaldagen. Foto: Rune Petter Ness / ADRESSEAVISEN

- Foten min er helt fin, og jeg kjenner ingen smerter. Dette har jeg ventet på ganske lenge, og jeg ser ingen utfordringer. Jeg blir overrasket om testene i morgen gir negative svar, for det kjennes veldig bra.

Det sa Ole Sæter til Adresseavisen tirsdag.

Da hadde han allerede meldt i supporterpodkasten Godfotpodden at han dro hjem til Trondheim og RBK-kohorten tidligere enn planlagt, etter et opphold i Oslo.

RBKs medisinske avdeling var avventende, og lege Reidar Due sa dette til Adresseavisen tirsdag:

- I morgen (onsdag) skal fysioterapeuten og jeg se på foten hans, og så tar vi det derfra.

Sæter har slitt med ankelen etter en takling i Ranheims kvalikkamp mot Åsane i desember, og i januar ble det klart at han måtte gjennom en operasjon.

– Er i uterehabilitering

Onsdag var Sæter ute på kunstgresset på Ranheim. Det var han også torsdag. Og nå kommer Due med følgende melding til Rosenborg-supporterne som allerede har rukket å trykke Sæter til sitt bryst:

- Ole er i uterehabilitering. Det vil si at han har begynt å slå ball, og han kjenner ingen smerter. Det er der vi har kommet. Ole er optimist, og vi er optimister på hans vegne. Det ser ut som dette kan gå fortere enn vi først antok etter operasjonen, sier Due.

RBK-lege Reidar Due er optimist på Ole Sæters vegne. Foto: Rune Petter Ness / Adresseavisen

Det betyr at Sæter kan være å se tilbake i full trening i neste uke allerede.

- Slutten av neste uke. Gode nyheter. Veldig gode nyheter, sier RBK-legen.

– Vi har lagt en rå plan

Sæter har blitt en kjent skikkelse for RBK-supporterne, lenge før han har spilt for klubben. Spissen har vært offensiv og vist stor tro på seg selv.

Blant annet i dette intervjuet gjort med Adresseavisen under en treningsleir på Frøya på senvinteren, der han sa at han «skal gjøre Trondheim stolt over å ha fostret opp en skikkelig spiss».

Nå er han godt fornøyd med den siste tidens utvikling.

- Selv er jeg ikke sjokkert, men veldig fornøyd med hvordan kroppen har respondert. Jeg har aldri blitt operert før, så jeg har vært optimistisk, men samtidig uvitende om hvordan jeg kom til å reagere, sier Sæter.

Og gleder seg til å komme tilbake på treningsfeltet for fullt.

- Slik som ting er nå, er det bare å gi full gass, som jeg alltid gjør. Motivasjonen er i full fyr, og hodet og kroppen har aldri vært mer påskrudd enn nå. Vi har lagt opp en rå plan for at jeg skal få bite godt fra meg her, sier spissen.

Islamovic sto over

Torsdag var det seks spillere som ikke deltok på fellestreningen på kunstgresset på Ranheim.

Sæter, Per Ciljan Skjelbred, Anders Ågnes Konradsen, Jonathan Augustinsson, Edvard Tagseth og Dino Islamovic.

De fire første blir ikke klar til sesongstarten mot Vålerenga søndag, mens Due melder at Islamovic helt sikkert er klar til kamp.

– Han er inne fordi totalbelastningen har vært stor. Han har spilt alle kamper, og trent veldig godt over lengre tid. Vi valgte å holde ham inne i dag fordi vi mener belastningen av å være på kunstgress over så mange dager er uheldig for ham, sier RBK-legen.