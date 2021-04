Dansk fotballstjerne åpen om depresjon: – Jeg måtte legges inn

Den tidligere danske fotballhelten Jesper Grønkjær (43) ble lagt inn på lukket psykiatrisk avdeling. Han forteller åpenhjertig om fem tøffe år med stress og depresjon til dansk TV2.

ÅPENHJERTIG: Jesper Grønkjær spilte under Norges landslagssjef Ståle Solbakken i FC København. Her er han avbildet under en pressekonferanse i 2011. Foto: STEFAN WERMUTH / X90073

Den tidligere landslagsspilleren spilte for en rekke fremtredende klubber på 1990- og 2000-tallet, blant annet Ajax, Chelsea, Atlético Madrid og FC København.

Han er for tiden aktuell som fotballekspert for Nent.

Mandag la han ut en melding på Twitter, der han opplyste at han hadde tatt sin siste pille på tre år og ni måneder og skrev at det hadde vært til god hjelp da stress og depresjon tok overhånd.

Onsdag forteller Grønkjær til dansk TV2s «Go’ Aften Live» at han begynte å merke symptomer i 2016. Året etter ble han sykmeldt og fikk behandling. Ni måneder tok det før han returnerte til jobben på TV3 i januar 2018.

– Jeg måtte si til min kone: «Dette går ikke lenger». Jeg må ha hjelp! Det var den beste beslutningen jeg kunne tatt, for i dag sitter jeg her og er ... frisk. Men jeg kan ikke få det igjen, sier Grønkjær i intervjuet, som er gjengitt av Ekstra Bladet.

– Jeg gikk på antidepressiva. Det den gjør, er at den med tiden til hjelp løfter deg opp av et veldig sort hull. Men for mitt vedkommende var det så dypt at jeg måtte legges inn på psykiatrisk avdeling på Risskov, hvor jeg ankom en helg. På den lukkede, som man sier.

Han sier videre at han slet med sterke bivirkninger da han først fikk behandling – munntørrhet, uro, søvnmangel og konstant tankevirksomhet. Pillene begynte først å virke etter to-tre uker.

– Jeg overså alle mulige signaler som jeg ikke visste hadde noe med depresjon og stress å gjøre. Det er to ord og to tilstander som vi jevnlig snakker om, men som de færreste egentlig skjønner hva handler om. Det gjorde ikke jeg heller.

Nå håper den tidligere landslagsstjernen at han er helt frisk, snaut fem år etter at han merket symptomene for første gang.

