Madsen-penger, ny formasjon og bruk av unge spillere: Slik vil Lars Petter (34) bygge TIL foran 2021

En rekke viktige avgjørelser må tas i TIL de neste ukene. Samtidig jobbes det for å forsøke å få til spillersalg i vinter.

Lars Petter Andressen i en sofa på Alfheim. Foto: Tobias Stein Eilertsen

Rune Robertsen iTromsø

Planleggingen foran eliteseriecomebacket er for lengst i gang på Alfheim. Men mange av de større beslutningene kunne ikke tas før opprykket var helt sikret. Det skjedde på Raufoss sist søndag, da Ruben Yttergård Jenssens sene frisparkmål ga TIL det poenget de trengte for å fjerne all tvil.

Noe mange lurer mest på, er hvordan spillerstallen skal formes. Hvem skal forlenges med, hvem skal inn og hvem skal ut?

En nøkkelperson her er Lars Petter Andressen, som er i ferd med å gå over i en ny rolle. Han har i mange år vært assistent, men har det siste året også vært spillerlogistikkansvarlig. Det siste ordet er både knotete og lite tilgjengelig for folk flest, men betyr at han har ansvaret for hvem som skal være i TILs A-stall, i tett samarbeid med hovedtrener Gaute Helstrup. Selv har han gitt seg fram til julaften, altså fire uker, på å løse de interne avgjørelsene.

29 spillere skal ned til 23

TIL har totalt hatt 29 spillere i A-stallen i 2020. 14 av disse er det knyttet usikkerhet til siden dette er spillere på utgående kontrakt eller lån fra andre klubber. Det betyr drastiske endringer siden tallet på 29 skal kraftig ned.

– Vi ser på dette som en fin mulighet til at vår ganske nye hovedtrener mulighet til å sette sitt preg på hvordan han vil at stallen skal se ut. Det går en del folk ut fra i år, som var naturlig å hente inn på korte avtaler fordi vi trengte folk fordi det var mye skader og en tynn tropp. Vi mener disse signeringene var viktige, sier Andressen til iTromsø.

Han poengterer at TIL på ingen måte skal ha så mange spillere på avtale som har vært tilfelle i år. Andressen skisserer et scenario der klubben har 20 utespillere og tre målvakter. I tillegg kommer talenter fra akademiet som er innom i perioder.

– Vi er en nordnorsk klubb som ønsker nordnorske talenter. Vi skal være en utviklingsklubb som vil gi rom for våre egne spillere til å utvikle seg videre, sier Andressen.

– Har dere fått brukt anledningen nok til å utvikle unge lokale spillere i 1.-divisjon?

– Vi har ikke hatt så mange av disse i stallen vår i år, men de som har vært der har spilt mye. August Mikkelsen har spilt i nesten alle kampene han har vært tilgjengelig for. Tobias Hafstad har hatt 10 innhopp. Hvis du ser på statistikk over bruk av unge spillere har vi vært best i landet i mange år. Helt der oppe, men det henger igjen noen gode årganger fra tidligere år som betyr mye. Så har det vært diskutert at det er noen hull i antallet unge lokale spillere, men jeg tenker at det er naturlig med svingninger i hvor mange som kommer opp fra akademiet. Men vi skulle gjerne sett at vi hadde flere unge spillere, og gjerne beholdt Bryan Fiabema og Isak Hansen-Aarøen. For da hadde de hatt mye spilletid. Da hadde det ikke vært noe spørsmål om dette lenger, sier Andressen.

Han forklarer at TIL også i framtiden vil selge unge gode spillere før de kommer på A-laget.

– Innenfor det å være utviklingsklubb er det sannsynlig at skal vi drifte på elitenivå må vi selge spillere. I år har vi solgt spillere for rundt 15 millioner kroner. Det gjør vi ikke hvert eneste år, men vi må rigge stallen slik at vi kan selge spillere, sier Andressen.

– Hvem skal dere selge i vinter?

– Vinduet blir interessant. Vi har ikke like mange spillere som er på en salgsliste, men håper å få til et salg i vinter. Det finnes spillere i stallen vår som er interessant for andre klubber, men kanskje vel så interessant blir det hvor mye vi får inn når spillere vi solgte tidligere år tar steg videre, sier Andressen med referanse til Onni Valakari, som kan bli solgt og Bryan Fiabema som kan få A-lagsdebut.

Det vil gi penger i kassa, sier Andressen som i forlengelsen av dette bekrefter at det er interesse rundt noen av spillerne deres.

– Vi må ha inn spillere i en type alder som gjør at de kan ta steg hos oss, og at de kan selges videre. Det er hovedsakelig de spillerne vi vil hente inn. Slike spillere er ikke bare «supertalentet i en annen klubb», men kan også være en 22-åring som Thomas Lehne Olsen eller Gjermund Åsen som ikke har slått til enda, men som slår igjennom hos oss. Spillere i kategorien 20 til 24 år, sier Andressen.

Madsen-penger

Det utelukker ikke eldre spillere for å skape et «slagkraftig lag». iTromsø omtalte onsdag interessen for nettopp Åsen, som nå er blitt 29 år.

– Men hovedmengden av spillere vi skal bringe inn skal være i den alderen jeg nevnte, sier Andressen.

- Hva med faktumet at en storsponsor som Rune Madsen har sagt at han er villig til å bruke mye penger på nye spillere inn til dere, kan du ikke da se litt annerledes i markedet?

– Joda, men da må du finne de typene som passer inn, som for eksempel Runar Espejord.

– Hva slags typer spillere ser dere konkret på i lagdelene?

– Hvis vi tar Eric Kitolano som eksempel ser vi på forflytningsevnen. Det blir viktig, og passer inn i fotballen Gaute ønsker å spille. Det skal løpes mer og være enda mer direkte, sier Andressen.

Blant annet ser Andressen på hvordan han skal komplettere de profilene som er der.

– Hvorfor skal vi hente inn en spennende 20-åring hvis vi har tre spillere foran i akkurat den posisjonen? Og hvis vi har den spilleren i akademiet så vil vi jo prioritere denne, sier han.

En godt synlig endring inn mot neste år vil trolig bli at TIL vil legge om fra tre rene midtstoppere bak.

– Det er veldig sannsynlig at vi oftere vil spille med en firebackslinje. Stallen må endres slik at vi får dette til. Den stallen vi har nå er laget for å spille med tre stoppere, forklarer Andressen.

Utenlandskjøp aktuelt

Han åpner for å spille blant annet 4-3-3, som for eksempel Bodø/Glimt. Men også 4-2-3-1 er aktuelt.

– Vurderer dere å se internasjonalt?

- Akkurat nå har vi bare en utenlandsk spiller (Adam Ørn Arnason), noe som var innenfor den strategien vi hadde i vinter. Vi kunne ikke bli kjent med så mange nye spillere, og du ser på våre signeringer at dette er spillere vi kjenner godt til, eller har kontakter som kjenner dem godt. Det blir nok vår hovedsatsing fremover. Vi vil ikke gamble på spillere vi ikke har sett live, som vi heller ikke har folk å spørre om referanser på, sier Andressen.

I den nye organiseringen internt i TIL har det blitt omtalt at Andressen skal bli en slags ny «sportssjef». Inkludert i denne jobben er mer reisevirksomhet der han skal se på aktuelle spillere – vel og merke når det blir lov å reise igjen.

– Jeg vil ønske å bruke mer tid på å være litt mer ute i markedet. Får man inn tips på en spiller fra Serbia, er det greit å vite litt hva slags nivå det her er. Vi vil nok hovedsakelig gå for spillere vi kjenner til, men det trenger ikke bety at han sitter i Norge akkurat nå. Og trenger ikke være norsk heller, sier Andressen.

– Hovedtingen vi diskuterer hva som skal stå på visittkortet mitt, ikke innholdet i jobben. Det blir litt likt Glimt-modellen der Aasmund Bjørkan er mye på feltet, men også er på reise en del. Gaute kjenner Aasmund godt, og jeg tok pro-lisenskurset sammen med Kjetil Knutsen. Vi har fortsatt fin kontakt, sier Andressen.