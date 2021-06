Endelig sprudlet Ranheim – sikret sesongens andre seier

Ranheim fortsatte å slippe inn baklengsmål, men fire scoringer rekker mot de aller fleste.

Christian Eggen Rismark og Erik Tønne jubler for 1–0 tidlig i matchen. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Ranheim – Raufoss: 4–2 (3–2)

Det ble en meget spesiell inngang på kampen for Ranheim, som knappe tre timer før kampstart meldte at trener Svein Maalen var ferdig i klubben. Men spillerne ga svar allerede etter ett minutts spill.

Scoringsbonanza i starten

På lagets aller første mulighet, steg stopperbauta Christian Eggen Rismark til værs og stanget inn ledelse 1–0 på Bo Marklunds corner.

Jubelen i etterkant av målet bar bud om at det var mer oppspart energi på lager for laget uten hovedtrener.

Ranheim hadde justert formasjonen fra 4–3–3 til 4–2–3–1. Det ga plass for nykomlingen Bo Marklund i «tier-rollen». Det betalte seg. Etter 11 minutter var svensken klar med sin andre målgivende. Marklund regisserte angrepet og la den avgjørende pasningen til leiesoldaten Elias Melkersen som sikkert satte inn 2–0.

Fem minutter senere ble det bråstopp på den gode stemningen i fjæra. Raufoss-spiss Ndiaye ble spilt fri bak forsvaret til Ranheim, og løftet ballen over en Magnus Lenes på halvdistanse til redusering 2–1.

Men den lille kalddusjen til tross, Ranheim klappet ikke sammen. Laget fortsatte optimistisk og produserte flere kvalifiserte sjanser de neste tjue minuttene.

Assistkongen våknet

En annen positiv konsekvens av formasjonsbyttet, var at fjorårets poengmaskin Erik Tønne kom oftere høyere i banen. Og drøye sju minutt før pause kom veteranens første assist for sesongen. Backen la et ferdigscoret legg foran mål, og Elias Melkersen kunne bredside inn sitt andre for kvelden til ledelse 3–1.

Jubelen hadde knapt lagt seg på Extra arena før Raufoss fikk corner fra høyre. Litt ute i feltet fikk Mathias Nygaard stå veldig alene, og keeper Lenes maktet ikke å stoppe avslutningen. Dermed var det duket for det femte målet i omgangen. Til redusering for Raufoss 3–2.

Fem minutter ut i andre omgang kunne Elias Melkersen gjort hat trick etter en strøken langpasning fra Eggen Rismark, men avslutningen gikk på keeper. Ellers forløp det første kvarteret etter hvilen uten altfor mye action foran målene.

Med en halvtime igjen kom Filip Brattbakk inn for tomålsscorer Elias Melkersen. Sekunder senere var litj-Brattbakk nest sist på ballen da Sivert Solli satte avslutningen i stolpen.

Nære utligning

Ranheim har vært altfor gavmilde bakover så langt i år, og det holdt igjen på å straffe seg etter 66 minutter. Raufoss fikk en gedigen dobbeltsjanse, men keeper Lenes sto i veien for begge avslutningene.

Michael Karlsen og Ruben Alte kom inn for Bo Marklund og Sivert Solli med tjue minutter igjen. Og Karlsen skulle komme i fokus et femminutt senere.

Men det hang et mål i lufta – og det for Raufoss. Først fikk spissen Ndiaye en gigamulighet, men Lenes reddet mesterlig. Minuttet etter nettet samme Ndiaye, men spissen var i offside. Da fryktet mange i fjæra at trepoengeren skulle ryke på tampen.

Sjelden mann på scoringslista: Michael Karlsen setter 4–2 og sikrer en etterlengtet seier for Ranheim. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Spiss-veteranen avgjorde

Den frykten bestemte Michael Karlsen seg for å blåse av banen. Med kvarteret igjen mottok spissen ballen feilvendt på omtrent seksten meter, snudde kjapt og satte ballen kontant i mål. Godstemningen var igjen tilbake i steiksola på Ranheim, og den første trepoengeren siden serieåpningen hjemme mot Grorud 15. mai var i realiteten i boks.

Marcus Mehnert kunne definitivt satt spikeren i kista åtte minutter før full tid, men avslutningen på innlegget fra Filip Brattbakk døde omtrent på målstreken.

Kampen ble avsluttet med et stående publikum ropende «hele stadion» og «Ranheim».