Carlsen tilbake i ledelsen – kjemper intens seiersduell med So

Magnus Carlsen og Wesley So har lagt konkurrentene bak seg i St. Louis Rapid & Blitz etter fredagens lynsjakkpartier. Lørdag skal turneringen avgjøres.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Magnus Carlsen leder turneringen tross en variabel dag fredag. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Foran de avsluttende ni lynsjakkpartiene leder Carlsen turneringen halvpoenget foran So. Alt tyder på at kampen om turneringsseieren vil stå mellom den norske og den amerikanske stjernen.

De to møtte hverandre i lørdagens avsluttende parti. Det endte med remis uten spesielt mye dramatikk.

Dermed vil lørdagen avgjøre hvem som blir turneringsvinner.

Russiske Jan Nepomnjasjtsjij er tredjemann på resultatlista etter fredagens partier. Han er 3,5 poeng bak Carlsen.

Les også Magnus Carlsen kunne smile igjen etter den sure nedturen

Les også Magnus Carlsen ga fra seg ledelsen

Slo tilbake

St. Louis Rapid & Blitz ble innledet med at spillerne møtte hverandre i hurtigsjakk over tre dager. Før fredagens ni partier var So i ledelsen, ett poeng foran Carlsen og to foran Nepomnjasjtsjij og Aleksandr Grisjtsjuk.

For Carlsen startet den første av to dager med lynsjakk solid. Han slo Hikaru Nakamura i første parti og fulgte deretter opp med en ny seier mot den unge amerikaneren Jeffery Xiong.

Så ble det imidlertid trøbbel.

I parti nummer tre ble det tap for indiske Pentala Harikrishna. Problemer hadde Carlsen også innledningsvis mot Levon Aronian i parti nummer fire, men den norske verdensmesteren snudde partiet til seier.

Ikke rart Carlsen smilte bredt da poenget var et faktum.

Les også Middels åpningsdag for Carlsen i St. Louis – tapte parti fordi han mistet nettilkoblingen

Les også Carlsen rotet seg bort i første møtet med ikonet på 16 år

Var heldig og god

Like blid var han ikke etter parti nummer fem. Det endte med tap mot Nepomnjasjtsjij. Med svarte brikker gjorde Carlsen feil mot slutten og måtte innse slaget for tapt.

I det påfølgende partiet slo 29-åringen tilbake med seier mot Aleksandr Grisjtsjuk. Etter seks partier hadde verdensmesteren vunnet alle sine partier med hvite brikker og tapt begge med svart.

Parti nummer sju ga dagens første seier med svarte brikker, men duellen mot Alireza Firouzja kun fort endt med motsatt utfall. Carlsen slet, men en feil av Firouzja snudde stillingen i norsk favør på tampen. Etter at seieren var et faktum viste Carlsen tydelig med kroppsspråket at han mislikte eget spill.

Den historien gjentok seg etter åttende parti mot amerikanske Leinier Domínguez Pérez. Selv om Carlsen igjen gikk seirende ut, følte han åpenbart at eget spill var under pari.

Så fulgte den avsluttende remisen mot So.