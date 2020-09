Nedtur for Premier League-supporterne – alle tilskuerplaner legges på is

Alle planer om å gjenåpne engelske idrettsarenaer for publikum stanses som følge av den siste tidens markante økning i smittetilfeller.

Ole Gunnar Solskjær, Manchester United og resten av Premier League må belage seg på mer venting før det slippes inn tilskuere på kamper igjen. Foto: Richard Heathcote / Pool Getty

Det bekreftet den britiske statsministeren Boris Johnson da han lanserte en rekke nye tiltak for å forhindre ytterligere smittespredning tirsdag.

Den siste tiden har det vært gjennomført en rekke testarrangementer der maksimalt 1.000 tilskuere har fått slippe inn på tribunene. Planene var å utvide gradvis, slik at antallet kunne økes ytterligere fra 1. oktober.

Slik blir det ikke.

Tirsdag var den britiske regjeringen klar på at «masseåpning» ikke vil være tilrådelig slik situasjonen er nå. Det er dårlige nyheter for både Premier League-fansen og mange idrettsaktører som sliter tungt som følge av mangel på billettinntekter.

– Vi har sett på et trinnvis opplegg der tilskuerne får returnere. Det har ikke vært aktuelt å la stadionene bli fylt med tilskuere, sa statsråd Michael Gove til BBC.

– Nå ser vi på hvordan vi kan sette hele opplegget på pause, men vi ønsker å sørge for at vi kan få folk tilbake på tribunen når omstendighetene tillater det, tilføyde han.

Statsministeren sa på sin side at tiltakene som nå iverksettes kan få varighet på så lenge som seks måneder.

Kritisk for økonomien

Premier League-kampene har vært spilt for tomme tribuner siden koronapandemien satte idretten på pause i mars. Mange toppledere i idretten har ropt et varsku rundt konsekvensene som bortfallet av inntekter kan få.

Ledere fra mer enn 100 klubber og forbund skal ha sendt et brev til statsminister Boris Johnson der det bes om økonomisk nødhjelp.

Premier League-sjef Richard Masters har gitt uttrykk for at det er kritisk viktig å få publikum tilbake.

– Det råder kanskje et inntrykk av at Premier League-økonomien kan tåle nær sagt alt, men taper du 700 millioner pund ut fra planlagt budsjett, kan det påvirke ting. Klubber må ta noen virkelig vanskelige avgjørelser, sa han til BBC nylig.

Oppsving i smitte

Storbritannia hadde mandag registrert 394.257 personer som har vært smittet av koronaviruset. 41.777 er døde.

Britiske myndigheter opplyste i tillegg mandag at antall nye smittetilfeller har doblet seg hver sjuende dag i flere uker og kan nå nærmere 50.000 per dag i oktober om ingenting gjøres for å bremse pandemien.

Sist helg ble ni engelske ligakamper i fotball spilt med 1000 tilskuere på tribunene. Ingen av dem var i Premier League.

Manchester United skal på et tidspunkt ha vært i samtaler med britiske myndigheter om å få spille foran 12.000 tilskuere i seriekampen mot Crystal Palace sist lørdag. Det ble aldri noe av.

