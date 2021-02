To spillere takket nei til Start. Dette sier sjefen om overgangsvinduet

En angrepsspiller med X faktor. Det er det Start nå leter etter på overgangsmarkedet.

Atle Roar Håland forteller at Start ser etter offensive spillere i overgangsvinduet. Foto: Jim Rune Bjorvand/Arkiv

– Vi kikker alltid etter å gjøre stallen vår bedre både gjennom den daglige jobben og gjennom spillerlogistikk. Vi har latt mange spillere i det øverste leddet gå, så der trenger vi påfyll både med tanke på konkurranse- og treningssituasjon.

Det sier sportslig leder Atle Roar Håland til Fædrelandsvennen.

Spissen Henrik Udahl var lenge aktuell. Start fikk bud godkjent og Udahl selv var interessert, men da Vålerenga kom på banen hadde ikke Start mulighet lenger.

Tidligere i vinter har man også sett at Gilli Rolantsson har gått til Odd og takket nei til Start. Håland vil ikke gå inn på navn, ei heller hvilke navn man nå ser etter. Men Start jakter offensive spillere.

– Noe litt annerledes

– Vi vil se hva vi kan gjøre i dette vinduet. Det skal passe innenfor våre økonomiske rammer og det skal passe med type spiller. Det er det offensive leddet vi ser etter muligheter i, sier han.

– Er det rett og slett vanskelig å lokke spillere til Start?

– Nei, det er det ikke. Men vi skal finne de rette typene innenfor de rette rammene. Så har vi veldig mange gode spillere her, så det skal være noe som utfyller de, sier Håland.

– Hva leter dere etter?

– Noe litt annerledes enn det vi har nå. Noen med X faktor som kan utfylle stallen. Både med tanke på målpoeng og det å kunne underholde og engasjere, sier Håland.

Per nå er A-stallen 19 mann stor. Håland sier man ønsker å ligge på 22–23 spillere i treningshverdagen.

– Vi har lister klare med hvem vi kikker på. Vi har spillere som vi jobber med. Det jobbes med forskjellige caser kontinuerlig med tanke på at det kan skje ting, sier Håland.

– Ser han helst i en annen posisjon

Per nå har Start-trener Joey Hardarson kun Martin Ramsland og Adeleke Akinyemi å ta av på spissplassen, i tillegg til unggutten Sander Svela. I fjor spilte Eman Markovic spiss i flere kamper, men Hardarson ønsker nå å dyrke lyngdølen primært som kant.

– Eman viste i fjor at han kan spille spiss, men vi ser han helst i en annen posisjon, sier Hardarson.

– Du ønsker å dyrke flere spillere i bestemte posisjoner?

– Ja, det er ønskelig. Jeg håper vi kan få til det i størst mulig grad. Så må vi være åpne for å være fleksible i noen perioder. Det er avhengig av skader. Vi er enn så lenge en liten tropp hvilket betyr at vi kan være avhengig av at noen må spille i flere posisjoner, sier Hardarson.

– Er du bekymret over størrelsen på troppen?

– Forsåvidt ikke. Vi har fått opp et par spillere fra utviklingsavdelingen og litt lenger fram i tid er Mikael (Ugland) og Henrik (Gjesdal) skadefrie. Vi må bare være nøye med alt vi gjør og unngå unødvendige skader. Men vi savner å kunne spille elleve mot elleve, sier Hardarson.