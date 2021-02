Vipers-treneren: – Vi har opplevd et eneste stort kaos siden vi reiste ut i Europa

Vipers europaturné har på mange måter utviklet seg til et mareritt. – Vi kunne like gjerne reist hjem nå, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad.

Lite har Vipers-trener Ole Gustav Gjekstads vei de siste ukene. Tre tap på rad er ukjent kost for han og laget. Foto: Tor Erik Schrøder

BUDAPEST: Etter en kanonstart med en sterk seier mot Metz, har det meste gått på tverke på Vipers sin fem kamper lange Europa-turné.

Silje Waade ødela korsbåndet i den første, og onsdag pådro også skadeforfulgte Nora Mørk seg en kneskade, som kan vise seg å være alvorlig.

Tre strake tap

Sportslig har det heller ikke gått på skinner for Vipers-jentene. Det har blitt tre strake tap, to ganger for FTC og en gang for Rostov-Don.

– Vi er akkurat så gode som resultatene tilsier. Det vil si at vi ikke har vært dyktige nok i disse tre kampene, sier Gjekstad på telefon fra Budapest.

Det var også ille å svelge at Det europeiske håndballforbundet (EHF) dømte dem til tap i to av tre kampene som ikke har blitt spilt.

Nora Mørk og Vipers har fått det langt tøffere enn forventet på sin europaturné. I sluttminuttene mot Rostov-Don onsdag, hinket Mørk av med det som kan være en alvorlig kneskade. Foto: Zsolt Szigetvary / MTI

Særlig opplevdes det som blodig urettferdig at Vipers ble tilkjent et 0-10-tap for Rostov-Don, selv om russerne hadde koronasmitte da de ankom Kristiansand. Det «tapet», pluss at de også ble tilkjent 0-10-tap for Metz, gjør at sørlendingene blir nummer fem i gruppa. Veien videre til målet om å spille Final4, blir nå betydelig vanskeligere.

– All diskusjon om årsakene til vurdering av kampresultatene, foregår internt mellom klubbene og de respektive avdelingene i EHF, sier Thomas Schöenich, kommunikasjonsansvarlig i EHF, på spørsmål om hva som lå til grunn for at Rostov-Don ble tildelt seieren mot Vipers.

– Det vi reagerer på, er prosessen som er blitt gjort. Kampen som skulle blitt vurdert, var vår hjemmekamp, og den ble ikke spilt grunnet korona-smitte i Rostovs tropp. I stedet er den vurderte kampen endret til vår bortekamp, sier en oppgitt Gjekstad.

– Kan dere anke den avgjørelsen?

– Det tror jeg ikke, svarer Vipers-treneren.

Betydningsløs kamp

Lørdag avslutter Vipers sitt gruppespill i Champions League, og vil da stå med bare 11 spilte kamper av 14 mulige.

Torsdag reiste de videre til den slovenske hovedstaden Ljubljana, der Vipers skal spille mot Krim. For begge lag er det nå en kamp uten betydning, ettersom Vipers uansett resultat ender på 5. plass i gruppa, mens Krim blir nummer sju.

Her feirer FTC en av de to seierne mot Vipers i Budapest. Foto: Zsolt Szigetvary / MTI

– Vi kunne like greit reist hjem, sier Gjekstad lett ironisk, før han fortsetter:

– Kampen skulle i utgangspunktet blitt spilt i Budapest, men også den er nå flyttet. Det koster oss 150.000 kroner ekstra å komme dit. Vi har opplevd et eneste stort kaos siden vi reiste, hvor vi kan spille og ikke. Det har vært så mange ting å ta hensyn til.

Gjekstad sier han kommer til å endre godt på laget til lørdagens oppgjør i Slovenia.

– Det er en fin mulighet til å gi spilletid til de som ikke har spilt så mye, sier han.

Dansk motstand

Siden Vipers ender på femteplass i gruppe A, møter de den danske serielederen Odense i åttedelsfinalen.

– Det er et ganske åpent oppgjør, men vi må bli bedre innen vi skal møte dem enn vi har vært i de siste kampene. Så er spørsmålet hvor vi skal spille de kampene, sukker Gjekstad, som tror begge blir spilt i Danmark.

Vinneren av de oppgjørene skal trolig møte vinneren av gruppe B, som blir enten CSKA Moskva eller Györ.

– Veien videre blir uansett vanskelig, sier Ole Gustav Gjekstad.