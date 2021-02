Sjelden feil stoppet Granerud på rekordjakt: – Godt å se at han er et menneske

Halvor Egner Granerud (24) hadde alle muligheter til å tangere Roar Ljøkelsøys rekord, men feilet i finalen. Trøsten var at Marius Lindvik kom på pallen.

Halvor Egner Granerud fikk merke at selv han kan gjøre feil. Foto: Jan Woitas / DPA

Mette Bugge journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Hele sesongen har 24-åringen fra Asker hoppet som en sveitsisk klokke. Så stabil har han vært at enkelte før rennet i Zakopane begynte å sammenligne ham med en robot.

Slik så det også ut i den første omgangen. Helt etter oppskriften, tok Granerud ledelsen. Men som sistemann fra toppen, gjorde han en sjelden feil.

– Det skjer noe vil aldri har opplevd før. Han gjør en stor teknisk feil. Han starter satsbevegelsene for sent, og ble stående mer oppreist, sa NRK-ekspert Johann Remen Evensen forbløffet etter at rennet i Zakopane var over.

Granerud var selvfølgelig skuffet etter det som hendte i snødrevet i bakken i Zakopane. Han skjønte selv at det ikke holdt til seier denne gangen.

Målbevisst på alle hopparenaer, men akkurat i Zakopane sviktet det litt. Foto: Hendrik Schmidt / DPA

Jakten på Ljøkelsøy

Bare sekunder tidligere, hadde norske hoppentusiaster satt pekefingeren i rekordboken og beveget den oppover på listen over norske verdenscuptriumfer for herrer.

Øverst på den troner Roar Ljøkelsøy med elleve seire. I løpet av én sesong har Granerud maktet ti. Dermed trodde alle at Granerud skulle tangere rekorden.

Slik ble det altså ikke.

– Det er godt å se at Granerud er et menneske, mente NRK-ekspert Evensen.

Fakta Norske verdenscupseirer i hopp Menn (127): * 11: Roar Ljøkelsøy * 10: Halvor Granerud og Anders Jacobsen * 9: Roger Ruud * 8: Espen Bredesen og Bjørn Einar Romøren * 7: Anders Bardal, Vegard Opaas og Daniel-André Tande * 6: Ole Bremseth og Sigurd Pettersen * 4: Per Bergerud og Ole Gunnar Fidjestøl * 3: Anders Fannemel, Johann André Forfang, Tom Hilde, Robert Johansson og Marius Lindvik * 2: Kristian Brenden og Erik Johnsen * 1: Rolf Åge Berg, Steinar Bråthen, Lars Bystøl, Johan Remmen Evensen, Kenneth Gangnes, Dag Holmen-Jensen, Jon Inge Kjørum, Tom Kristiansen, Andreas Stjernen, Hroar Stjernen, Johan Sætre. Kvinner (32)

* 30: Maren Lundby * 1: Eirin Maria Kvandal, Anette Sagen. (Kilde: FIS og NTB) Les mer

Dermed kan Ljøkelsøy, som innimellom trener Granerud hjemme i Trondheim, puste lettet ut. I hvert fall en dag til. Allerede søndag får Granerud muligheten til å revansjere seg i Zakopane.

Neste mål for Granerud blir å tangere, deretter gå forbi, og på litt lengre sikt nærme seg den aller største norske: Maren Lundby.

Hun har 30 seire i verdenscupen foreløpig, og ingen planer om å legge opp.

Lindvik beste norske

Marius Lindvik hadde vunnet verdenscuprennet i samme bakke for en måned siden. Nå klarte han 141,5 meter, lengst av alle i finalen og avanserte til 3. plass.

Lindvik endte bare 1,1 poeng bak den japanske vinneren Ryoyu Kobayashi. Det skilte 0,8 poeng opp til Polens Andrzej Stekala på 2.-plass. Sistnevnte hadde aldri vært på en verdenscuppall tidligere.

– Når Halvor viser menneskelighet, kommer Marius Lindvik og tar frem et kjempehopp i finaleomgangen, sier sportssjef Clas Brede Bråthen.

Marius Lindvik ble den største beholdningen, med sin tredjeplass, Foto: WOLFGANG RATTAY / X00227

Bråthen mener det ble et kjemperenn når man tenker på at det er én mann på pallen, Daniel André Tande blir nummer seks, Granerud nummer syv og Robert Johansson nummer ni.

– Robert er kanskje litt under det vi har sett i det siste, mens Daniel leverer bra og er fornøyd. De er i en bra prosess mot VM.

VM i Oberstdorf kommer senere i februar. Men først er det renn i Romania til uken, siste test før mesterskapet i Tyskland.