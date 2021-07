Ane kjøpte sin første landeveissykkel for tre år siden. Nå er hun klar for profflag

– Hadde du sagt til meg for tre år siden at jeg skulle signere for et profflag, hadde jeg trodd at du tulla. Det er helt uvirkelig, sier Ane Iversen (28).

I 2018 kjøpte Ane Iversen fra Høvåg (28) sin første landeveissykkel. Mandag signerte hun for profflaget Team Coop. Foto: Kjartan Bjelland

Ane Iversen er det nyeste tilskuddet til det norske profflaget Team Coop. Mandag signerte 28-åringen fra Høvåg for kontinentallaget etter å ha levert en rekke imponerende resultater den siste tiden.

– Det er kjempestas. Tidenes mulighet. Jeg hadde ikke trodd at dette var mulig i en alder av 28 år, sier Iversen til Fædrelandsvennen.

Iversen, som bor på Lund i Kristiansand, har hatt en veldig spesiell reise til å signere for det eneste norske profflaget i sykling på kvinnesiden.

Hadde aldri prøvd klikkpedaler

I ungdomstiden spilte Iversen håndball, som hun ga seg med i 10. klasse på ungdomsskolen. For tre år siden fikk hun igjen lyst til å begynne med idrett.

Et besøk til sportsbutikken i april 2018 endret alt.

– Jeg er skikkelig dårlig til å jogge, og ville finne meg en fysisk aktivitet. Det sto mellom rulleski og sykling. Jeg gikk inn på sportsbutikken og spurte om de hadde en landeveissykkel. Det hadde de, så da ble det sykkel, sier Iversen og ler.

Hun hadde ikke syklet noe utenom det vanlige før dette.

– Jeg har syklet til og fra butikken som alle andre, men ikke noe mye utover det. Dette var første gangen at jeg prøvde klikkpedaler, forteller Iversen.

Iversen er glad for at hun endte opp med å kjøpe en landeveissykkel tilbake i april 2018. Siden har hun ikke sett seg tilbake. Foto: Kjartan Bjelland

Fra Pedalpigane til fjerdeplass i NM

I 2018 meldte Iversen seg inn i Kristiansand Cykleklubb (KCK), før hun syklet Color Line Tour sammen med Pedalpigane samme år.

– Det var veldig gøy å sykle til Hovden med dem. Jeg ble en del av et inkluderende miljø som gjorde det gøy å sykle på et lag, sier Iversen.

Hun bestemte seg etter hvert for å gå «all in» for sykling. I 2019 deltok hun på NM-tempoen, hvor det ble 11. plass. Samme høst deltok hun også i Norgescup.

– Jeg trente 700 timer i 2019, og økte til 800 timer i 2020. Den følelsen du får når du setter deg på sykkelen er helt fantastisk, du kan oppleve så mye, sier Iversen.

Individuell tempo er favoritten til Iversen. Og da hun deltok på distansen under NM på hjemmebane i midten av juni, kjørte sørlendingen inn til en knallsterk fjerdeplass i Evje.

Hun havnet 49 sekunder bak Mie Bjørndal Ottestad på bronseplass.

– Det er en utrolig god følelse når man oppnår resultater etter jobben man har lagt ned. Det er en skikkelig mestringsfølelse, sier Iversen.

I 2019 bestemte Iversen seg for å gå «all in» for landeveissykling. Hun trener mellom 20–25 timer hver uke, omtrent hver dag etter sin sivile jobb. Foto: Kjartan Bjelland

– Helt unikt

Etter en andreplass i Norgescup tidlig i juni fikk lagsjef i Team Coop, Karl Lima, øynene opp for Iversen. Og etter fjerdeplassen på NM-tempoen var det ikke tvil, Lima måtte forsøke å hente Iversen til Team Coop.

– Vi hadde allerede en muntlig avtale med henne dagen før hun kjørte fellesstarten tre dager senere, sier Lima.

Han er svært imponert over den vanvittige utviklingen til Iversen.

– Det er tydelig at hun er et naturtalent, det er ikke hvem som helst som hadde klart noe slikt. Det er veldig spesielt, selv om hun er ei sprek dame som har holdt seg i form. Men det at hun sykler så fort, spesielt på tempo, er helt unikt, sier Lima.

Han husker kun ett annet tilfelle hvor en rytter har kommet seg til norgestoppen helt ut av intet.

– For 10–11 år siden kom Lise Nøstvold som et sjokk i norsk landeveissykling, og ble norgesmester på tempo og fellesstart innen kort tid. Ane minner meg om henne. Hun er en uslepen diamant med en utrolig god motor. Så har hun mye å gå på når det gjelder taktikk og teknikk, sier Lima, før han legger til:

– Det er veldig sjeldent at man ser noen bli så god på kort tid. Det skjer kanskje en gang hvert tiende år.

Lagsjef til Team Coop, Karl Lima, kaller Iversen for en uslepen diamant. Han mener at det er svært sjeldent at man ser noen syklister bli så god på så god tid, slik Iversen har klart. Foto: Håkon Mæland

Vil bli norgesmester

Iversen legger ikke skjul på at den store fremgangen på sykkelen har gitt mersmak. Hun har blant annet. satt seg et klart mål om å vinne gullmedalje på NM-tempoen.

– Ja, det er helt klart målet. Jeg vil bli norgesmester på tempo. Så spørs det om det går til neste år, sier Iversen, som endte ett minutt og 33 sekunder bak gullvinner Katrine Aalerud.

Hun ønsker også å markere seg internasjonalt, og drømmer om en OL-deltakelse. Nevnte Aalerud er sammen med Stine Borgli tatt ut til OL i Tokyo i sommer. Neste sommer-OL er i Paris i 2024.

– Det hadde vært utrolig kult. Jeg har lyst til å kjøre meg inn på landslaget, sier sørlendingen.

Iversen kom på fjerdeplass på NM-tempoen i Evje i juni. Hun ønsker å bli norgesmester på tempo. I tillegg drømmer hun om å hevde seg internasjonalt. Foto: Kjartan Bjelland

Lima tror at Iversen har potensialet til å bli blant Norges beste syklister, samt å kunne delta i OL for Norge.

– Ja, det er fullt mulig. Men det krever knallhardt arbeid. Med riktig veiledning kan Ane bli blant de to-tre beste syklistene i Norge. Jeg tror hun kan bli best på tempo, sier han.

Allerede 8. juli reiser Iversen til Belgia sammen med resten av Team Coop-laget til firedagersrittet Baloise Ladies Tour.