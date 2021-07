Straffedramaet på Alfheim: Ser du hva som er galt her?

Discovery-ekspertene er klare. Kent-Are Antonsen burde fått tatt straffen på nytt i går.

IKKE LOV: Kent-Are Antonsen skal skyte straffe, og allerede før skuddet er løsnet er Amin Askar inne i feltet. Foto: Screenshot fra Discovery

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Det ble bare 0–0 for TIL hjemme mot Kristiansund onsdag kveld. Kent-Are Antonsen hadde muligheten på straffe, men keeper Sean McDermott reddet.

Men: Fikk du med deg hva som skjedde da balsfjordingen skjøt?

iTromsøs screenshot viser at Amin Askar var klart inne i feltet før Antonsen skjøt straffesparket som McDermott reddet.

Se situasjonen her:

Og Askar var nettopp den som rakk frem først på returen og fikk headet ballen unna – rett foran Antonsen..

Kritisk Helland

– Se her, sa Discovery-ekspert Joachim Jonsson i sendingen på Eurosport sent onsdag kveld.

– Amin Askar tar et steg inn, han er for tidlig over linjen. Og så er han akkurat noen millimeter foran Kent-Are Antonsen på returen, sa han.

Lillestrøms Pål André Helland var gjest i studioet.

– Jeg vil nesten påstå at det det er en liten dommertabbe. Det er det eneste dommeren står og ser på der, om spillerne krysser linja, sier han.

– Om keeperen går fra streken er den eneste oppgaven til linjevakta – og se om ballen går inn. Dommeren står og følger med på 16-meteren. Er det noen som krysser linja først? Der tjener Askar de marginene (han trenger) og får klarert, slik at Antonsen ikke får mulighet til å rette opp sin egen straffebom. Men det er lov å være smart. Alt er lov når du ikke blir tatt, er det ikke det? fortsatte Helland.

– Har ikke fått sett

Mest av alt var Kent-Are Antonsen selvkritisk etter kampen. Vi fikk ikke spurt ham om Askars «tjusvart» inn i feltet, men iTromsø spurte Antonsen om han synes keeper gikk tidlig.

– Hvis keeper gikk tidlig, burde jeg lagt ballen i andre hjørne, sa han.

Torsdag formiddag melder Antonsen:

– Jeg så jo ikke dette da jeg skjøt. Jeg skal jo score uansett, selv om det hadde vært kjekt å få tatt den på nytt.

Dommer Rohit Saggi svarer dette i en SMS til iTromsø torsdag formiddag:

– Jeg har ikke fått sett situasjonen ennå.

TIL ligger på 13.-plass i Eliteserien med ni poeng på ti kamper.