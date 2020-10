Gidey slettet den siste offisielle Bislett-rekorden

Ny verdensrekord på 5000 meter.

Letesenbet Gidey satte verdensrekord på 5000 meter. Foto: ERIC GAILLARD / X00102

Etiopias Letesenbet Gidey løp inn til 14.06,62 og verdensrekord på 5000 meter for kvinner under et friidrettsstevne i Valencia i Spania onsdag kveld.

Hun slettet den 12 år gamle verdensrekorden til Tirunesh Dibaba. Hun løp 14.11,15 på Bislett i 2008. Dette betyr at Bislett stadion ikke har igjen noen offisielle verdensrekorder.

Letesenbet Gidey er 22 år gammel og tok sølv på 10.000 meter under VM i Qatar i 2019. Hun har også en rekke VM-gull i terrengløp.

