U21-landslaget hektet av i EM-jakten etter marerittstart

Et elendig åpningskvarter kostet Norge dyrt i 1-4-tapet borte mot Portugal. Kun tynn teori holder liv i den norske drømmen om spill i neste års U21-EM.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Jørgen Strand Larsen scoret for Norge, men det ble stortap. Foto: Fredrik Hagen

Portugal U21 - Norge U21 4–1

Før fredagens kamp hadde landslagstrener Leif Gunnar Smerud lagt vekt på å unngå en ny marerittstart mot Portugal. I fjor høst lå Norge under 0-2 etter 20 minutter da lagene møttes i Drammen. Den leksen hadde tydeligvis ikke de norske spillerne lært så mye av.

I kveldsvarmen i Estoril brukte Wolverhampton-angriper Pedro Neto litt over et kvarter på å score to ganger. Julian Faye Lund var sjanseløs på det første målet, mens keeperinnbytter Kristoffer Klaesson måtte se ballen gå i nettet via hanskene hans.

Klaesson måtte erstatte Lund kun et par minutter etter Portugals første scoring.

Pedro Neto var kampens store spiller. Foto: Stu Forster / POOL GETTY

Fin scoring av Norge

Det var stor klasseforskjell på lagene de første 20 minuttene. Defensivt hang ikke Norge med på det portugisiske stormløpet, men gradvis ble det bedring. Etter noen sporadiske angrepsforsøk reduserte Nederland-proffen Jørgen Strand Larsen etter en flott enkeltmannsprestasjon. Spissen fikk tak i ballen høyt i banen og plasserte den i nettet via hjemmelagets stopper Diogo Leite.

Norge yppet seg litt i jakten på utligningen. Etter en snau time kom Larsen til en enorm mulighet, men lobbforsøket alene med keeper ble reddet på strek.

Ti minutter senere kom målet som knuste det norske poenghåpet. Nok en gang var det en Wolverhampton-spiller som scoret, men denne gangen kom det etter en kjempetabbe av Klaesson. I knestående glapp Vålerenga-keeperen avslutningen til Vitinha fra elleve meter.

Bare vunnet tre

På tampen økte Portugal til 4-1 etter strålende spill. Dany Mota hamret lærkulen i nettmaskene på en 45-graderspasning fra Daniel Braganca.

Norge har kun vunnet tre av åtte gruppekamper i kvalifiseringen til U21-EM. Ti poeng gir et håpløst utgangspunkt foran de to siste oppgjørene mot Hviterussland (hjemme) og Gibraltar (borte). Portugal er fem poeng foran med to færre spilte kamper enn det norske laget.

Nederland topper gruppen med full pott med sine 21 poeng etter sju kamper.

Gruppevinnerne går direkte til EM. Det samme gjør det beste toerlaget i kvalifiseringen når man stryker resultatene mot laget som ender sist på sjetteplass i gruppen. De åtte øvrige toerlagene går til omspill om de fire siste EM-plassene.

Norge har ikke kvalifisert seg til U21-EM siden 2013. Den gang ble utfallet en overraskende norsk bronse.

