Likestillings- og diskrimineringsombudet reagerer kraftig på Aftenposten-avsløringer: – Så grovt at det kan rammes av straffeloven

Flere kvinner har de siste dagene fortalt om utstrakt sextrakassering i bilsporten. Likestillings- og diskrimineringsombudet, Hanne Bjurstrøm, mener historiene er veldig alvorlige.

Bilsport har alltid hatt en stor plass i livet til Karin Elise Fossen. Etter mange ugreie opplevelser i miljøet, valgte hun å fortelle om det. Foto: Tomm W. Christiansen

Mette Bugge journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Dette er saken:

Aftenposten har de siste dagene skrevet om kulturen i bilsporten. Det startet med kvinnene som fortalte om sextrakassering.

Bilcross har i noen år hatt en praksis med å dele ut sexleketøy til kvinner og menn etter et kjent løp på Momarken.

Hanne Bjurstrøm, som er likestillings- og diskrimineringsombud, opplyser at straffeloven rammer «seksuell handling uten samtykke» og «seksuelt krenkende adferd».

– Noen av historiene som fortelles, er så grove at de kan rammes av straffeloven.

Det sier Hanne Bjurstrøm, som er likestillings- og diskrimineringsombud (LDO). Hun er fortørnet over det som er kommet frem i Aftenposten de siste dagene, historiene til tre kvinner som sto frem med det de hadde opplevd i bilsporten.

De holdt igjen de verste opplevelsene av frykt for represalier, men syntes temaet var så viktig at de ville gi et innblikk i hva som rører seg.

Da Bjurstrøm i helgen leste om premieutdelingen i bilcross, ble hun igjen sjokkert.

Vinnerne, både kvinner og menn, fikk dildoer, kondomer, penisringer og glidemidler, ved siden av pokal, laurbærkrans og champagne.

– Dette er en bekreftelse på en seksualisert ukultur, sier hun.

Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm gir råd til bransjer og bedrifter som ønsker å endre holdninger og handlinger. Foto: STIAN LYSBERG SOLUM / NTB

Rammes av straffeloven

Den tidligere advokaten og arbeidsministeren i Jens Stoltenbergs annen regjering er ikke i tvil om at historiene kvinnene forteller, er ulovlig sextrakassering etter likestillingsloven.

Hun føyer til at noen av disse historiene også vil rammes av straffelovens bestemmelser.

– På hvilken måte?

– Straffeloven rammer «seksuell handling uten samtykke» og «seksuelt krenkende adferd». For eksempel vil det å beføle en person på brystene eller kjønnsorganene, utenpå klærne, rammes av disse bestemmelsene.

Les også Kvinner forteller rystende opplevelser i bilsportmiljøet: – Jeg har holdt kjeft i altfor mange år. Det er sykt.

Plikt til å rydde opp

Hun presiserer at Norges Bilsportforbund har et lovpålagt ansvar for å forebygge og forhindre seksuell trakassering.

– Norges Bilsportforbund har en plikt til å ordne opp i dette, så enkelt er det, fastslår hun.

Bjurstrøm ser trekk fra bilsporten som også kom frem da #metoo ble et begrep i 2017. I mange bransjer har slike holdninger og handlinger fått lov til å leve, uten at noen har sagt stopp. Det som pågår, blir akseptert, uten at andre bryr seg. Ofte blir det vist til at «det bare er morsomt».

Ofte dreier det seg om eldre menn som står i et overordnet forhold til yngre kvinner.

– Det som er særlig alvorlig i historiene fra bilsportmiljøet, er at det dreier seg om unge jenter. Det er en maktskjevhet. Maktforhold brukes til å trakassere seksuelt på det groveste.

Karin Elise Fossen har mange premier på hyllen i garasjen. Men den største bonusen vil være å få til endring i bilsporten, slik at ingen rygger ut på grunn av seksuell trakassering. Foto: Tomm W. Christiansen

Vil gi hjelp

De siste tre årene har ombudet hatt et stort fokus på temaet maktskjevhet. Det betyr blant annet å holde kurs ute i organisasjoner og bedrifter.

Likevel vil det alltid være næringer og bransjer som går under radaren. Bjurstrøm mener bilsporten hører inn her, men også bokbransjen. Der var det stemmer som hevet seg for kort tid siden og pekte på en trakasserende kultur.

– Et fellestrekk er at det ikke er en kultur for å kunne si fra. I bilsporten ser vi en bransje som er røff og tøff og hvor kvinner må tilpasse seg et miljø og en tone. Nå kommer det frem hva som skjer under overflaten, og som mange menn og kvinner ikke er klar over. Det er flott og modig at noen vil heve stemmen.

Bjurstrøm er engstelig for andre, tilsvarende miljøer hvor det er en sjargong som gjør det vanskelig for kvinner å fortelle om opplevelsene sine.

Må være tydelig

Ombudet har mye god veiledning som kan tas i bruk.

– Det aller viktigste å starte med, er at ledelsen går tydelig ut og sier at dette er totalt uakseptabelt, og at det skal være en oppvask i alle ledd i organisasjonen. Det må komme et knallsterkt signal fra ledelsen. Det vet vi virker.

De tre kvinnene som har valgt å stå frem, vet at det er flere som har valgt å slutte i bilsporten på grunn av seksuell trakassering. Det samme skjer i arbeidslivet.

– Opplever de slike ødeleggende hendelser og ikke får støtte av ledelsen, blir den eneste løsningen for noen å avslutte sitt arbeidsforhold, sier Bjurstrøm.

Les også Premier i bilcrossløp: Dildoer, kondomer og penisringer

Takknemlig for støtte

– Det å få støtte fra det offentlige, betyr enormt mye. Det gjør at vi står sterkere i det, kommenterer Karin Elise Fossen.

Hun, Laila Thomsen og Maria Elena Nilsen angrer ikke et sekund på at de sto frem i Aftenposten og varslet om seksuell ukultur i bilsportmiljøet. Nå hører de hva ombudet sier.

– Ute i miljøet er det noen som ikke helt klarer å skjønne alvoret i det. Når folk skriver «sånn må man tåle», har de misforstått. Det handler ikke om hva jeg eller andre kvinner kan tåle, men at det ikke skal være slik. Noen kjørere har sluttet på grunn av dette.

Karin Elise Fossen er fornøyd med at det er i ferd med å skje noe. Foto: Tomm W. Christiansen

Fossen får også enkelte kommenterer om at «det foregår jo over alt».

– Da svarer jeg at jeg forstår det, men det er bilsporten jeg brenner for og kjenner best. Derfor var jeg, og flere med meg, villig til å fronte denne saken.

Fossen har fått mange meldinger og sterk støtte fra kvinner og menn. Og for dem som aldri har opplevd det selv og dermed ikke tror at det er sant, har hun denne beskjeden:

– Etter min mening må det være bedre å åpne øynene opp for at det skjer og ikke være så trangsynt.

– Tror du at denne saken fører til noen endringer?

– Ja. Forbundet er allerede i gang med å ringe rundt og finne ut av ting. Det er opprettet en varslingskanal. Vi opplever at det vises stor vilje til å rydde opp. I tråd med det ombudet mener er den riktige veien å gå.