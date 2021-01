Tradisjonsrikt skirenn avlyses

Arrangørene bak Sesilåmi våger ikke å arrangere det tradisjonsrike rennet i år.

Det blir ikke arrangert Sesilåmi i år heller. Foto: Jon Anders Skau

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Fredag formiddag sendte de ut pressemelding.

«Styret og rennkomité for Sesilåmi har, i samråd med jury/Teknisk delegert (representanter for skiforbundet) konkludert med at Sesilåmi 2021 ikke lar seg gjennomføre på en forsvarlig nok måte når det gjelder smittevern for både løpere og funksjonærer»

Det tradisjonsrike rennet over 52 kilometer fra Brokke i Setesdal til Sinnes i Sirdal skulle vært arrangert lørdag 13. mars. Men slik blir det altså ikke.

Les også Ordfører ut mot Sesilåmi-avlysningen: – Ingen dokumentasjon på at det er et spesielt år i år

Avlyst for andre året på rad

«Sesilåmi ønsker ikke å bidra til økt smitte i samfunnet. Vi har gjort en risikoanalyse og vurderer det som ikke mulig å gjennomføre et forsvarlig arrangement på en trygg nok måte for både løpere og funksjonærer. Vi ser på busstransport/overnatting/reising og beredskaps- og servicefunksjonene som de mest utfordrende i forhold til å overholde et forsvarlig smittevern for både løpere og beredskapspersonell», står det videre i pressemeldingen.

Sesilåmi måtte også i fjor avlyse rennet, men den gang var det på grunn av villrein. Arrangementet har de siste årene hatt rundt 1000 deltakere, og lover å komme sterkt tilbake i 2022.

Det er Valle IL, Bygland IL, Tonstad IL og Sirdal Skilag som er arrangører.