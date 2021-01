DIREKTE: Ny motstander for Tottenham – møter bunnlag

NYDELIG MÅL! Højbjerg crosser til Reguilon, som sender avgårde et praktfullt innlegg. Kane stuper inn 1-0 via stolpen. Nydelig angrep av hjemmelaget. Den klarte til og med ikke Areola å stoppe.

Nære på for Son! Får foten på et hardt innlegg og styrer ballen mot mål. Stoppes av en god redning. Areola beholder smultringen.

Ny sjanse for Fulham etter et innlegg. Blir blokkert, men liten tvil om at Fulham har startet best her.

Blir en brukbar mulighet for Fulham. Treffer en av gjestenes spiller og får retning mot mål. Likevel greit for Lloris.

Mourinho og Parker kjenner hverandre fra tidligere. Under portugiserens periode som manager i Chelsea, spilte Parker én sesong under hans ledelse. Midtbanespilleren hadde en fin karriere i blant andre Fulham, og har siden tatt over samme klubb som manager. Parker ledet Fulham til opprykk og møter i dag sin tidligere manager.

