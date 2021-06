«Hele» landslaget kan bytte klubb: Premier League-interesse og spesiell klausul

MARBELLA (VG) Nesten hele den norske landslagstroppen kan stå overfor en hektisk sommer på overgangsmarkedet. Her er hele oversikten.

HET TRIO: Det er en rekke profiler på det norske landslaget som er aktuelle for overgang. Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland og Kristoffer Ajer peker seg ut som de kanskje tre heteste spillerne på det norske landslaget. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Gir Real Madrid slipp på Martin Ødegaard?

Kommer det et Erling Braut Haaland-bud som Borussia Dortmund ikke kan avslå?

Hvilken klubb utløser Sander Berges spesielle klausul?

Får Kristoffer Ajer endelig overgangen til Premier League?

Det er noen av spørsmålene foran en norsk overgangssommer som risikerer å bli hendelsesrik.

VG har gått gjennom den norske landslagstroppen som befinner seg i Marbella, i tillegg til faste spillere som Joshua King og Sander Berge.

Av totalt 26 spillere, anser VG hele 21 som aktuelle for å flytte på seg – enten fordi kontrakten utløper, fordi de ikke får nok spilletid i klubben sin eller fordi de er brennhete på markedet.

Martin Ødegaard (Real Madrid)

Kontrakt utløper: 30. juni 2023

Koblet til: Arsenal

Ødegaard nekter å lette på sløret om fremtiden, og trolig er det ikke opp til ham: Arsenal ønsker seg nordmannen på en permanent overgang, men Real Madrids intensjon er å beholde ham. Ødegaard understreker at han er opptatt av spilletid og stabilitet, men fastslår også at han «har kontrakt og er Real Madrid-spiller».

Kristoffer Ajer (Celtic)

Kontrakt utløper: 31. mai 2022

Koblet til: Newcastle, Bayer Leverkusen, AC Milan

Alt tyder på at tiden er inne: Etter fem år som Celtic-spiller ønsker Ajer å forlate Skottland. Det sa han selv fredag. Med ett år igjen av kontrakten er dette siste mulighet for klubben til å tjene penger på et salg, og det virker ikke som det er mangel på beilere: Newcastle United og Bayer Leverkusen har de siste dagene blitt nevnt i forbindelse med Ajer, mens det tidligere har vært snakk om AC Milan. Det italienske sporet har kjølnet.

Kristoffer Ajer med Ståle Solbakken. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Per Kristian Bråtveit (Djurgården)

Kontrakt utløper: 30. november 2022

Koblet til: Brann, Bodø/Glimt

Bråtveit er på utlån til Groningen frem til 30. juni, men sportsdirektør Bosse Andersson i Djurgården bekrefter at spilleren vender tilbake til Sverige i juli. Nå er Djurgården åpne for å selge. Andersson forteller om henvendelser fra utenlandske klubber, men også norske. Brann var nær å signere ham på lån i mai, men til både Bråtveit og bergensernes store fortvilelse satte Groningen ned foten. Det er ikke uaktuelt at de prøver seg igjen i sommer.

Per Kristian Bråtveit. Foto: Bjørn S. Delebekk

Stefan Strandberg (FC Ural)

Kontrakt utløper: 30. juni 2021

Koblet til: Ingen

30-åringen kommer inn i sommeren med gode kort på hånden: Han har spilt fast på Ural de siste månedene, vært kaptein i flere av kampene og startet for Norge mot Luxemburg onsdag. Foreløpig har det kommet få tegn om hvorvidt Strandberg vil forlenge kontrakten sin eller hvilke klubber han eventuelt kan være aktuell for, men det er grunn til å tro på en snarlig løsning.

Erling Braut Haaland og Stefan Strandberg. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Stian Gregersen (Molde)

Kontrakt utløper: 31. desember 2022

Koblet til: Toulouse

Moldes midtstopper er høyaktuell for en overgang til utlandet. Spør man omgangskretsen hans, vil enkelte nærmest garantere at han ikke lenger er Molde-spiller etter sommerens overgangsvindu. Den franske klubben Toulouse ønsket å speide på ham under kampen mot Luxemburg i Malaga onsdag, men fikk ikke tilgang på grunn av smittevernsreglene. Det finnes også konkret interesse fra store klubber i andre europeiske land, men Molde har hittil ikke mottatt noen bud.

Stian Gregersen mot Burak Yilmaz. Foto: Fermin Rodriguez / AP

Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt)

Kontrakt utløper: 31. desember 2021

Koblet til: Nederland, Belgia, Italia

Bodø/Glimts venstreback har herjet i Eliteseriens første runder og er tatt ut på landslaget for første gang. Kombinert med den korte kontraktstiden han har igjen, gjør det ham til et yndet overgangsobjekt i Europa. «Han er brennhet. Det er en hel haug med klubber som er interessert», forteller agent Atta Aneke. Bjørkan er spesielt ettertraktet i Nederland, men også i Belgia og Italia. Det mest trolige scenarioet er at han signerer en forhåndsavtale med en utenlandsk klubb i sommer og flytter på seg i januar.

Fredrik Bjørkan. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Birger Meling (Nîmes)

Kontrakt utløper: 30. juni 2023

Koblet til: Trabzonspor

Det er krise i Melings klubb. Nîmes rystes av en betent konflikt mellom selskapet som drifter det profesjonelle laget, og idrettslaget som har ansvar for breddefotballen i klubben. Det hjelper ikke at klubben har rykket ned fra Ligue 1 og er i økonomisk trøbbel etter at den franske TV-avtalen kollapset. Det sier seg selv at Meling, som har vært en av de bedre venstrebackene i Ligue 1 i sin første sesong, ønsker seg bort fra det synkende skipet. VG kjenner til at franske klubber høyere opp på tabellen følger ham tett, men for tiden er det interessen fra tyrkiske Trabzonspor som skaper størst ståhei i mediene.

Birger Meling mot Erling Braut Haaland. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Jonas Svensson (AZ Alkmaar)

Kontrakt utløper: 30. juni 2021

Koblet til: PSV, Feyenoord

AZ-direktør Max Huiberts sier til VG at Svensson har et stående tilbud fra klubben om å forlenge kontrakten. Ballen ligger nå hos trønderen og hans agent Bjørn Tore Kvarme. De har signalisert til AZ at de vil komme med et svar etter landslagssamlingen. Nederlandske medier har koblet Svensson til Feyenoord og PSV, men ifølge Huiberts har Svensson gitt uttrykk for at han «vil spille i en annen liga enn den nederlandske».

Fredrik Aursnes (Molde)

Kontrakt utløper: 31. desember 2021

Koblet til: Spania, Italia, Frankrike

Europa League-suksessen, prestasjonene i Eliteserien, det første landslagsuttaket og en utgående kontrakt gjør Aursnes til en het potet på overgangsmarkedet i sommer. Molde-sjef Ole Erik Stavrum sier at «det vil forundre meg veldig om det ikke kommer noe interesse», men foreløpig har ikke Molde mottatt et bud. De er i dialog med Aursnes om en forlengelse av kontrakten, men spilleren har vært tydelig på at han ønsker seg et utenlandseventyr. Han var nær franske Toulouse i fjor og har blitt koblet til både italienske og spanske klubber i år.

Fredrik Aursnes. Foto: Alberto Saiz / AP

Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund)

Kontrakt utløper: 30. juni 2024

Koblet til: Manchester City, Chelsea, Real Madrid, Barcelona +++

Pappa Alfie Haaland og agent Mino Raiola var tidlig ute med å forberede terrenget under en rundreise i blant annet Spania i april. Det skulle bare mangle gitt den vanvittige interessen fra verdens største klubber. Siden har pendelen svingt i retning Borussia Dortmund: Klubben sikret Champions League-spill, har Haaland under kontrakt i tre år til og gir tydelig uttrykk for at spilleren blir værende. Selv sier Haaland at han vil respektere kontrakten. Men hva skjer hvis det kommer et monsterbud?

Erling Braut Haaland. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Sander Berge (Sheffield United)

Kontrakt utløper: 30. juni 2024

Koblet til: Arsenal, Everton, Aston Villa

Da Berge signerte for Sheffield United i januar 2020, forhandlet han seg til en spesiell klausul i kontrakten: Hvis klubben rykker ned, blir han billigere å kjøpe ut. I utgangspunktet var Berges utkjøpsklausul på 45 millioner pund, men etter nedrykket i sommer kan han kjøpes ut for 35 millioner pund, ifølge VGs opplysninger. Med tanke på at klausulen ble bestemt før pandemien satte en støkk i klubbenes økonomi, kan det riktignok hende at den kan forhandles lavere. Selv om midtbanegiganten har slitt med skader det siste halvåret, har han fortsatt en høy stjerne i Premier League. Det er bare et tidsspørsmål før han blir solgt, og da forventes det å være til en klubb på øvre halvdel.

Sander Berge. Foto: Bjørn S. Delebekk

Patrick Berg (Bodø/Glimt)

Kontrakt utløper: 31. desember 2022

Koblet til: Nederland, Skottland

Bodø/Glimt kan ha et berettiget håp om å beholde sin ballsentral i sommer. Klubbens innstilling er at det sitter svært langt inne å selge Berg. For øyeblikket er det lite som tyder på at det finnes klubber som vil betale mer enn rundt 15 millioner kroner. Det har vært interesse fra blant annet Nederland og Skottland, men foreløpig ingenting konkret inn mot Glimt.

Patrick Berg. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Mohamed Elyounoussi (Southampton)

Kontrakt utløper: 30. juni 2023

Koblet til: Wolfsburg, Frankfurt, Hertha Berlin

Etter en mislykket førstesesong i Southampton og to sesonger på utlån i Celtic tyder alt på at Elyounoussi vender tilbake til Premier League-klubben den kommende sesongen. Ifølge VGs opplysninger ønsker den sørengelske klubben å gi nordmannen sjansen. Det skyldes flere faktorer: Elyounoussi har levert oppmuntrende prestasjoner i Skottland, Southampton trenger forsterkninger på kantene og 4–4–2-formasjonen deres passer «Moi» langt bedre enn da de spilte 3–5–2. Han er fortsatt populær i Tyskland, der flere klubber har ham på blokka, men Southampton er ikke interessert i å låne ham ut. Kommer det et godt nok bud om å kjøpe ham, kan det være mer aktuelt.

Mohamed Elyounoussi. Foto: Bjørn S. Delebekk

Aron Dønnum (Vålerenga)

Kontrakt utløper: 31. juli 2024

Koblet til: Italia, Tyrkia

Vålerenga-stjernen var nær overgang til både Lecce og Besiktas i fjor høst, men forlenget isteden kontrakten sin i samråd med agent Jim Solbakken. Det var ikke for å bli værende i mange år, men et samarbeid mellom VIF og Dønnum slik at klubben kan få en betydelig overgangssum for å selge ham. Spilleren legger ikke skjul på at han vil til utlandet, Dag-Eilev Fagermo frykter å miste ham i sommer, men foreløpig er det få tegn på hvor han kan havne.

Aron Dønnum. Foto: Bjørn S. Delebekk

Jens Petter Hauge (AC Milan)

Kontrakt utløper: 30. juni 2025

Koblet til: Tyskland, Frankrike

Hauge fikk ikke et eneste minutt på banen for Milan på de ni siste serierundene. Det sier seg selv at situasjonen er uholdbar for nordlendingen. Hvis ikke han får signaler om mer tillit neste sesong, er en overgang høyaktuelt. Det er planlagt møter mellom Hauge, hans agent Atta Aneke og ledelsen i AC Milan i nær fremtid, slik både Hauge og Aneke har varslet.

Mathias Normann og Jens Petter Hauge. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Mathias Normann (FC Rostov)

Kontrakt utløper: 30. juni 2024

Koblet til: Russland, England

Midtbanekrigeren var høyaktuell for en overgang til Premier League og Fulham i oktober, men lyskeproblemene det siste drøye halvåret har kjølnet interessen rundt Normann noe. Han kunne riktignok byttet klubb i januar, bekrefter han selv, og VG får opplyst at det kom et bud på ham fra en klubb utenfor Russland. Denne sommeren er han igjen aktuell for et klubbskifte så lenge han holder seg frisk.

Kristoffer Zachariassen (Rosenborg)

Kontrakt utløper: 31. desember 2023

Koblet til: Tyrkia

Før overgangsvinduet i januar sa VGs fotballekspert Tor-Kristian Karlsen til Adresseavisen at han tror klubber i Europa kan være villig til å by mellom 25 og 30 millioner kroner for Zachariassen etter hans gode debutsesong i RBK. Så gikk Zachariassen fra het til hetere: Syv kamper. Syv mål. Tre målgivende pasninger. Og et landslagsuttak. Det er fasiten så langt i år. Foreløpig er det ikke meldt om konkrete henvendelser, men det vil være en overraskelse om ikke RBK mottar betydelige bud. Og som 27-åring begynner det å haste litt for å oppfylle utenlandsdrømmen.

Kristoffer Zachariassen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Morten Thorsby (Sampdoria)

Kontrakt utløper: 30. juni 2023

Koblet til: Atalanta, Lazio, Napoli

Lysluggen har blitt et hett overgangsobjekt for italienske klubber i sommer. Han var den spilleren som vant flest hodedueller og løp nest flest kilometer i Serie A denne sesongen. VG kjenner til at interessen fra flere større Serie A-klubber er reell, som rapportert i ulike italienske medier, men trolig skjer det ikke noe før eventuelt i juli. Det skyldes både at den sportslige ledelsen i Sampdoria reforhandler sine kontrakter selv, og at mange klubber sitter på gjerdet frem til etter EM før de hugger til på markedet. Thorsby er åpen for alt.

Kristian Thorstvedt (Genk)

Kontrakt utløper: 30. juni 2023

Koblet til: AC Milan

Thorstvedt er forståelig nok het etter en flott avslutning på sesongen: Ni målpoeng på de siste ni kampene. Medier har omtalt interesse fra AC Milan, men trolig blir rogalendingen mest sannsynlig værende i Genk. Klubben ønsker å tilby ham en kraftig oppjustert kontrakt som følge av at statusen har økt. Thorstvedt ønsker ikke kommentere dette, men mener han har godt av å bli i klubben en sesong til for å utvikle seg.

Kristian Thorstvedt. Foto: Geir Olsen

Joshua King (Everton)

Kontrakt utløper: 30. juni 2021

Koblet til: Norwich, Aston Villa, Celtic

King står ved et veiskille. Everton bekrefter at han ikke fortsetter i klubben. Han startet ikke en eneste Premier League-kamp etter januar-overgangen. Nå kobles han til flere klubber i England, men også i Tyrkia og andre land. Anbefalingen fra Ståle Solbakken kunne ikke vært tydeligere: «Jeg hadde en god samtale med Josh før vi dro ned hit. For ham er det ekstremt viktig nå å spille fotball. Han har hatt noen såpass turbulente år og har kommet i den alderen».

Joshua King. Foto: Bjørn S. Delebekk

Ørjan Nyland (Norwich City)

Kontrakt utløper: 30. juni 2021

Koblet til: Ingen

Det har vært et vanskelig år for Nyland: Han terminerte kontrakten i høst, så ble ryggproblemene så ille at han måtte opereres. I februar ble han klar for Norwich City på en korttidskontrakt, men han fikk ikke et eneste minutt for førstelaget. Ifølge The Athletic forlater han trolig den nylig Premier League-klare klubben i sommer. Med tanke på hans begrensede spilletid det siste året, er det svært lite trolig at han vil finne seg en ny startplass på øverste nivå, men ryktet hans i England bør være høyt nok til at en Championship-kontrakt kan være aktuelt.