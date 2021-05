Vipers-stjerna hylles før sine siste kamper: – Hun har vært formidabel

Henny Reistad (22) spiller sine siste Vipers-kamper når laget spiller Final four-sluttspillet i Budapest denne helgen. Reistad beskriver sin egen Vipers-karriere som uvirkelig.

Henny Reistad spiller sine siste kamper for Vipers kommende helg. Hun reflekterer over den utrolige reisen hun har hatt de siste tre årene. Foto: Jacob J. Buchard

Publisert: Nå nettopp

KRISTIANSAND: – Det har gått over all forventning. Sportslig sett har jeg utviklet meg kjempemye. Og jeg har fått venner for livet. Jeg er veldig takknemlig for tiden i Vipers.

Det sier Henny Reistad, som møtte Fædrelandsvennen like før avreise til Ungarn.

Denne helgen spiller Vipers Final four-sluttspillet, hvor semifinaler og finaler av Champions League avholdes i Budapest.

Etter tre år i Vipers spiller dermed Reistad sine siste kamper i den rosa trøya. Neste sesong skal Vipers-profilen spille for danske Esbjerg.

Var offensiv fra start

Reistad signerte for kristiansanderne før 2018/19-sesongen, og flyttet ut fra barndomshjemmet i Bærum ned til Kristiansand. Den gangen ble hun beskrevet som «et råtalent» av trener Ole Gustav Gjekstad.

Den første sesongen gikk over all forventning, og Reistad ble den store overraskelsen i Thorir Hergeirssons EM-tropp den høsten. Norge endte på en skuffende femteplass.

– For min del var det utrolig stort, selv om det ikke endte slik vi ønsket. Det var en fin erfaring å kjenne på den nedturen, sier Reistad.

– Blitt tryggere

På tre år i Vipers har Reistad gått fra å være et ungt talent til å bli blant verdens beste playmakere.

Hun har tatt tre strake serie- og cuptitler med Vipers, og var med å ta EM-gull med landslaget i desember.

– Jeg har opplevd mye og har mer erfaring. Så har jeg fått nye impulser av å være med på landslaget. Jeg har blitt bedre på ting man ikke legger så lett merke til. Jeg har blitt tryggere på banen, spesielt med pasningene, sier Reistad.

Henny Reistad (nederste rad i midten) var med da Norge sikret EM-gull i desember. Foto: Vidar Ruud

Mener Reistad blir helt avgjørende

Ole Gustav Gjekstad startet trenerkarrieren i Vipers samme sesong som Reistad kom til klubben, og har dermed fulgt 22-åringens utvikling tettest av alle. Han hyller sin elev.

– Henny har vært sentral fra dag en. Hun har vært helt formidabel, og har hatt en flott Vipers-karriere. Det gjenspeiler seg i prisene hun vinner og oppmerksomheten hun får, sier Gjekstad.

Han viser til at Reistad nylig ble kåret til årets profil, årets spiller og årets bakspiller i Eliteserien.

På spørsmål om Vipers er helt avhengig av å ha Reistad på toppnivå for å vinne Champions League denne helgen, svarer Gjekstad:

– Ja, det tror jeg. Hun er nødt til å være på et bra nivå.

– Er hun allerede blant verdens beste midtbacker?

– Ja, det er hun, svarer Gjekstad.

Ole Gustav Gjekstad hyller Reistad før sine siste kamper for Vipers. Foto: Jacob J. Buchard

– Uvirkelig

Reistad er selv veldig takknemlig for rosen hun får av sin trener, samt anerkjennelsen hun får fra hele håndballverden.

– Det er helt uvirkelig. Jeg er stolt over at jeg ble stemt fram som årets profil i Eliteserien, i tillegg til det Ole sier. Han er jo en god trener og kan mye. Jeg er takknemlig og synes det er moro, sier Reistad.

Bakspilleren innrømmer at hun ikke hadde sett for seg at det skulle gå så bra som det har gjort på disse tre årene i Vipers.

– Jeg håpet å bli en sentral spiller. Men at jeg skulle bli så sentral for et lag som gjør det så bra i Champions League, hadde jeg ikke sett for meg på forhånd, sier Reistad og smiler.

Reistad innrømmer at hun ikke hadde trodd at hun skulle bli så sentral på et av verdens beste håndballag. Foto: Jacob J. Buchard

Går for gull

Gjekstad innrømmer at det blir kjipt å miste Reistad.

– Det er kjipt, men det er en del av gamet. Så skal vi banke henne når vi skal spille mot Esbjerg, sier treneren og ler.

Reistad utelukker ikke en retur til Vipers i fremtiden. Men nå er playmakeren fullt fokusert på å avslutte med stil i Champions League.

– Hvis alt klaffer, så er gode nok til å vinne turneringen. Vi har et utrolig godt lag. Men vi vet at den første kampen blir veldig tøff, sier avslutter Reistad.