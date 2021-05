Åsane sikret sin tredje seier på rad helt på tampen: – Helt magisk forløsende

Åsane har nå vunnet de tre siste kampene. Lørdag avgjorde de i siste minutt av ordinær tid mot Stjørdals-Blink.

Åsane-kaptein Martin Ueland, som scoret på straffe mot Raufoss i midtuken, hadde lørdag den målgivende pasningen til Stian Nygard sin matchvinnende scoring. Foto: Marita Aarekol

– Vi produserte bra med sjanser og så fikk vi egentlig ikke mål. Da er det helt magisk forløsende å få den scoringen på slutten, sier Åsane-trener Morten Røssland til Bergens Tidende etter 1–0-seieren på bortebane mot Stjørdals-Blink lørdag ettermiddag.

– Det var utrolig deilig! Det var skikkelig kok og god stemning når vi fikk det målet, sier kaptein Martin Ueland, som hadde den målgivende headingen på målet til Stian Nygard.

Styrte mye

Åsane styrte store deler av kampen i Trøndelag, men slet med å få hull på byllen mot Stjørdals-Blink. Da bestemte Røssland og trenerteamet seg for å gå «all in» for å vinne, i stedet for å trygge inn ett poeng.

Og på overtid fikk de uttelling. Bjarte Haugsdal løftet ballen inn i feltet til kaptein Martin Ueland, som stanget ballen til Stian Nygard, som dundret ballen inn fra kloss hold.

– Vi tenkte at det bare måtte bære eller briste. I dag styrte vi kampen og fortjente å vinne, og da er det ekstra deilig å ta de tre poengene, påpeker Røssland.

Fakta Stjørdals-Blink – Åsane 0–1 (0–0) OBOS-ligaen, 4. serierunde, M.U.S. Stadion Mål: 0–1 Stian Nygard (90.) Gult kort: Aleksander Foosnæs (Stjørdals-Blink), Joachim Olufsen (Stjørdals-Blink), Didrik Fredriksen (Åsane), Stian Nygard (Åsane), Tomas Kristoffersen (Åsane), Simen Lassen (Åsane) Åsane (4–2–3–1): Mark Jensen – Erlend Hellevik Larsen (Ryan Doghman 82.), Sindre Austevoll, Eirik Wollen Steen, Martin Ueland (K) – Simen Lassen, Didrik Fredriksen (Tomas Kristoffersen 29.) – Stian Nygard, Bjarte Haugsdal, Joel Mvuka – Joakim Hammersland (Håkon Lorentzen 62.) Les mer

– Det er en utfordring

Lørdagens 1–0-seier over Stjørdals-Blink betyr at Åsane nå har vunnet tre kamper på rad. Røssland forklarer at laget har sett gode ut over en lengre periode.

– Vi har tre seirer på rad, men vi har vært solide litt lenger enn det. Vi slo Brann og spilte uavgjort mot både Viking og Haugesund i oppkjøringen, sier han.

– Vi har fått en veldig god start, men vi føler ikke at det har løsnet helt ennå. Når vi får det til å flyte skikkelig, så kan det bli veldig gøy, mener kaptein Ueland.

Store ambisjoner

I fjor overrasket Åsane og havnet på 5. plass. Røssland mener at det vil være en stor prestasjon dersom de klarer å gjenskape fjorårets sesong.

– Prestasjonen vil være mye større i år om vi klarer å gjenskape det vi gjorde i fjor. Vi har hatt mange utskiftninger og fått flere kamper med et favorittstempel, og det er en utfordring, sier han, og fortsetter:

– Men vi kan ikke gå inn i en ny sesong og tenke at vi skal gjøre det dårligere enn forrige sesong, slår Åsane-treneren fast.

Ueland røper at laget har ambisjoner om å kjempe i toppen.

– Vi satser på å kjempe i toppen, og i alle fall havne på noenlunde samme sted som i fjor. Vi har bare spilt fire kamper, så det er tidlig å si, men vi har absolutt lyst til å kjempe der oppe, avslutter kaptein Martin Ueland etter ni poeng og tre seirer på de første fire serierundene i OBOS-ligaen

