Rosenborg med breddefotball-markering

Elleve forskjellige breddeklubber var representert på Lerkendal-matta søndag.

MARKERING: Alle elleve spillere hadde på seg ulike fotballdrakter tilhørende lokale breddefotballklubber. Foto: Terje Svaan

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Før kampstart i Eliteseriekampen mot Stabæk søndag kveld kom samtlige Rosenborgspillere ut på Lerkendal-matta påkledd hver sin ulike fotballdrakt.

Draktene tilhører lokale breddeklubber i Trøndelag.

Over høyttaleranlegget kom budskapet at «breddefotballen har vært stengt i 14 måneder. Det er altfor lenge».

Rosenborgs markering føyer seg inn i rekken over toppklubber som har gjort det samme.

Også Stabækspillerne hadde på seg drakter tilhørende breddeklubber fra Bærumsområdet.

Nektes å trene og å spille kamper

Markeringen kommer etter en misnøye som har bygd seg opp over flere måneder.

Regjeringen nekter klubber som ikke spiller i landets tre øverste divisjoner å spille kamper og å trene med nærkontakt, av smittevernhensyn.

Det til tross for at den såkalte Olsvik-rapporten, som av Norges Fotballforbund fikk mandat til å undersøke om det var mulig å gjenåpne breddefotballen, konkluderte med at det ikke ville føre til en stor påvirkning av smittetrykket i befolkningen. Rapporten kom i februar.