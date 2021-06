Graver seg ikke ned etter den svake starten: – Dette vil jevne seg ut

Arna-Bjørnar er sist på tabellen i Toppserien med null poeng etter tre kamper. Nå kan det fort bli en åpning på sesongen lik den Brann hadde.

Det var ikke mye Øyvind Nordveit kunne gjøre med Rosenborg. Trønderne vant fortjent 2–0.

Arna-Bjørnar – Rosenborg 0–2

Uvanlig nok spilte Arna-Bjørnar sine to første kamper på bortebane denne sesongen. Først ble det tap mot Klepp med sifrene 4-1, og deretter vant LSK Kvinner 5–2. Dermed null poeng og ni baklengs.

Da var håpet at ting skulle snu i sesongens første hjemmekamp mot Rosenborg. Men det ble ikke noen festforestilling i Arna Idrettspark. Bortelaget vant 2–0, som sendte Arna-Bjørnar til bunnen av tabellen.

Mia Jalkerud og Arna-Bjørnar fikk det tøft mot Rosenborg lørdag.

Trener Øyvind Nordtveit var naturlig nok skuffet over resultatet, men synes ikke prestasjonen var for dårlig.

– Vi spilte egentlig en bra kamp. Det var greit at Rosenborg vant, men vi kunne fort ha tatt ett poeng, sier han.

Han peker på flere positive ting som var blitt bedre siden sist.

– Vi var bedre i strukturen i dag, og bra med ballen. Er vi litt mer presise kunne vi skapt enda mer.

Likevel måtte man vente i nesten 90 minutter før det ble skapt store sjanser.

– Det var en situasjon på 1–0 der vi burde fått straffe, og så er vi nære mot slutten. Ellers skapte vi ikke all verden, men det gjorde ikke Rosenborg heller, sier treneren.

Fakta Arna-Bjørnar – Rosenborg 0–2 (0–1) Toppserien, 3. serierunde, Arna Idrettspark Mål: 0–1 Lisa-Marie Karlseng Utland (32), 0–2 Julie Blakstad (52) Gule kort: Meryll Abrahamsen, Arna-Bjørnar Arna-Bjørnar (4–4–2): Moa Edrud – Tanja Myrseth, Emilie Lövgren, Tora Ose, Marte Hjelmhaug (Linnéa Solvoll Laupstad fra 46.) – Karoline Haugland, Thea Bjelde (Martine Midtbø fra 79.), Meryll Abrahamsen, Madeleine Veivåg – Mia Jalkerud, Miljana Ivanovic Les mer

Kan bli en «Brann-åpning»

Nordtveit valgte å gjøre flere endringer i laget fra de første to kampene, blant annet et keeperbytte. Han avviser at det var for å sette folk ut av laget etter svake kamper.

– Det har ikke med at det er noen syndebukker. Det er mer at de fortjener å spille enn at noen har spilt seg ut, sier treneren.

Med tre tap på tre kamper passer det dårlig at Vålerenga og Sandviken er de neste to lagene Arna-Bjørnar skal spille mot. Dermed er det ikke usannsynlig at det fortsatt står null i kolonnen over antall poeng etter fem kamper.

– Jeg tror dette vil jevne seg ut. Man må ikke legge for mye i 20 dårlige minutter mot Klepp eller å tape mot et vanskelig lag som LSK Kvinner.

– Er du bekymret for at det blir en kamp om å overleve?

– Vi skal ikke lyge å si at vi ikke trenger poeng på et tidspunkt, men vi er sikre på at de kommer om vi fortsetter å bygge videre på kampen i dag. Det er masse lyspunkt, og vi vil kjøre på videre, sier Nordtveit.

Meryll Abrahamsen og lagvenninnene har hatt en svak start på sesongen.

– Det er irriterende

Det ble et bytte på keeperplass etter ni baklengs på de første to kampene. Svenske Moa Edrud fikk sjansen på bekostning av førstekeeper Gudbjörg Gunnarsdóttir. Hun kunne ikke hindre et nytt tap.

– Akkurat som vi forventet ble det en tøff kamp, men vi gjør mye bra. Likevel er vi slett ikke fornøyd.

Keeperen mener det er mer å gå på.

– Det er irriterende at vi ikke gjorde det bedre. Vi må se oss selv i speilet. Jeg tror vi kan gi enda mer når det kommer til vilje og aggressivitet.

En fjær i hatten for Edrud var at hun ble kåret til banens beste.

– Jeg følte på presset før kampen, men det var hyggelig å bli anerkjent for prestasjonen. Jeg var klar til å gripe muligheten, sier hun.

Slik var kampen

Arna-Bjørnar kom greit ut av starten, og med litt mer dyktighet kunne det blitt skapt noen store sjanser. Etter hvert tok Rosenborg helt over, og etter en drøy halvtime sendte Lisa-Marie Karlseng Utland gjestene i føringen.

Særlig bedring var det vanskelig å spore hos hjemmelaget etter pause. For bare noen minutter etter sidebyttet doblet Rosenborg ledelsen ved Julie Blakstad.

Bortelaget var best stort sett hele kampen, og var nærmere enn større seier. Mot slutten kom Arna-Bjørnar seg, og var bare en heading i stolpen fra å få med seg et mål.

Neste kamp for Arna-Bjørnar er borte mot Vålerenga den 19. juni på bortebane.