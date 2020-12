Banedrama i 1. divisjon: Jerv – Åsane avbrutt etter to minutter

Først nektet bortelaget Åsane å gå på banen mot Jerv i Obosligaen og krevde kampen flyttet. Likevel ble den blåst i gang – og deretter avbrutt etter bare to minutter.

SLIK SER DET UT: Forholdene på Lervermyr stadion i Grimstad før obosligakampen mellom Jerv og Åsane har fått bortelaget til å steile. Foto: Petter Lauvrak

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Dramatikken i den fra før coronautsatte kampen startet med heftige protester fra Åsane i forkant av opprinnelig avspark. Et kvarter etter oppsatt tid kom likevel begge lag på det gjennomvåte naturgresset på Levermyr, og dommer Harald Røvig Sletner igangsatte matchen.

Men etter bare to minutter og tyve sekunders spill forsvant lagene tilbake i garderoben.

Daglig leder Gorm Natlandsmyr i Åsane sier at klubbene og Norges Fotballforbund er i dialog torsdag ettermiddag rundt omberamming av kampen. Etter hva VG får opplyst kan Starts hjemmebane Sør Arena bli løsningen – med avspark allerede i kveld.

– Jobber med saken, melder NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn.

Tidligere på dagen var Natlandsmyr klokkeklar på at gjestene ikke ville spille kampen på Levermyr:

– Spillernes sikkerhet kommer først. Dette er uforsvarlig. Vi sender ikke spillerne våre utpå der, sa sjefen for klubben som kjemper for å sikre en smått sensasjonell kvalikplass til opprykksspill til Eliteserien.

Men de ønsker ikke å spille på Levermyr, heller ikke om det går utover muligheten for playoff-spill – hvis de blir idømt tap for ikke å stille til kamp.

Åsanes lagleder Odd Krister Føllesdal opplyste til BA at de ønsket å flytte kampen. Daglig leder Trond Christoffersen i Jerv var ikke av samme oppfatning:

– Dommerne har sagt det blir kamp, og vi er klare som bare F, vi. Det er gress, 10. desember og regn, så det at det er bløtt det tåler vi, meldte Christoffersen til Eurosport.

Jervs hjemmebane har bokstavelig talt vært i hardt vær tidligere – eksempelvis under kvalikoppgjøret mellom Jerv og Mjøndalen for fire år siden.

– Jerv har ikke reservearena, slik de er forpliktet til. Det er et krav Norges Fotballforbund har formidlet tydelig de siste ukene. Fatter ikke at det går an, sier Natlandsmyr i Åsane.

Denne kampen er utsatt fra 28. serierunde. Da hadde Åsane fått en rekke tilfeller av coronasmitte i troppen.

Vi oppdaterer saken!