Mener Bruno Fernandes har reddet Solskjær: – Uten ham har de ingenting

Manchester United ble nærmest rundspilt av West Ham før pause. Så kom Bruno Fernandes (26) inn. Fotballekspertene er samlet i sin dom om portugiserens innvirkning.

PARTNERE: Bruno Fernandes har vært svært viktig for Manchester United denne sesongen.

Publisert: I dag 02:24

– Manchester United er et fryktelig organisert lag som har blitt reddet av at Fernandes har vært overmenneskelig hele året. Uten ham har de ingenting, skriver fotballanalytikeren Michael Cox på Twitter.

Han har tidligere drevet taktikknettstedet Zonal Marking – og jobber nå i The Athletic.

Cox er langt fra den eneste som mente at Manchester Uniteds enorme behov for Bruno Fernandes kom til uttrykk mot West Ham.

– United ute av styr uten Fernandes; ingen kreativitet med ballen eller noen til å kreve den fra andre, mener Samuel Luckhurst i Manchester Evening News.

Først var Fernandes nest sist da Paul Pogba utlignet med en flott avslutning. Deretter var han tredje sist på både 2–1 og 3–1. Før pause var det West Ham som styrte showet.

– Da hadde ikke Manchester United noe å by på. Så gjorde de to bytter. Rashford og Fernandes satte skikkelig fart på United, sier TV 2-ekspert Petter Myhre.

Siden Bruno Fernandes kom til klubben i januar har han vært direkte involvert i 36 mål i løpet av sine 38 kamper.

– Individuell briljans redder oss igjen. Vi er absolutt ingenting uten det, og det er alltid Bruno står bak, mener Mark Goldbridge i The United Stand.

– Større enn vi kunne drømt om. Det var noen spørsmålstegn etter en ikke like fantastisk avslutning på forrige sesong, men han har båret dette United-laget på sine skuldre i snart ett år. Førsteomgangen i kveld viser hvor United kunne vært uten ham, sier United.no-journalist Eivind Brennhovd Holth til VG.

Tallenes tale er også klar. Ingen Manchester United-spillere har produsert flere målpoeng enn Bruno Fernandes – og ingen lag har tatt flere poeng enn United siden portugiseren ankom:

Grafikk: www.sofascore.com

Før kampen fortalte Ole Gunnar Solskjær overfor MUTV at 26-åringen hadde noen plager.

– Foten hans har vært vond siden Southampton-kampen. Avgjørelsen om å sette ham ut var enkel, forhåpentligvis trenger jeg ikke å bruke ham i kveld.

Men det gjorde han. I løpet av én omgang skapte Bruno Fernandes flere sjanser (8) enn noen andre spillere på banen:

– Bruno har de beste gjennombruddspasningene siden Veron. Han var kanskje en delvis flopp, men han hadde noen utrolige øyeblikk og fantastiske pasninger, mener Independent-skribenten Miguel Delaney.

– For et touch og for en pasning fra Bruno Fernandes der, kommenterte Southampton-legenden Matt Le Tissier etter 2–1-målet til Greenwood.

Det er i hvert fall ingenting som tyder på at Bruno Fernandes er misfornøyd med Ole Gunnar Solskjær, slik journalisten Duncan Castles hevdet tidligere.

– Jeg tror det er et forsøk på å destabilisere gruppen. Det som ble sagt, er på ingen måte sant, sa Fernandes i et intervju med Sport TV i oktober.

– Ikke bruk navnet mitt eller mine kollegaers eller managerens navn for å lage trøbbel i Manchester United. Atmosfæren er god, og laget er klart for å slå tilbake i neste kamp, sa portugiseren avslutningsvis.

PS! Etter kampen stilte Ole Gunnar Solskjær til intervju med TV 2 for første gang på ni måneder.

– Om det betyr den endelige sluttstreken for 9 måneder med boikott vet jeg ikke, men positivt var det uansett, sier TV 2s sportsredaktør, Vegard Jansen Hagen, til VG.