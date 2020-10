Pogba avfeier landslagsstopp – angriper engelsk avis

Manchester Uniteds Paul Pogba slår kraftig tilbake mot den britiske storavisen The Sun, som hevdet at han ville gi seg på det franske landslaget.

Paul Pogba slår knallhardt tilbake mot påstandene at han skal gi seg på landslaget. Foto: GONZALO FUENTES / X07238

I artikkelen til The Sun, som er blitt endret og moderert etter at den ble publisert, sto det at Pogba ville droppe landslagsspill i protest mot Frankrikes president Emmanuel Macron. Beslutningen skulle angivelig være tatt på bakgrunn av Macrons seneste uttalelser om islamister.

På Pogbas Instagram-konto er det mandag lagt ut et bilde av saken til The Sun med påskriften «Uakseptabelt. Falske nyheter».

– The Sun har gjort det igjen. Det florerer 100 prosent ubegrunnede nyheter om meg om ting jeg aldri har sagt eller tenkt. Jeg er forferdet, sint, sjokkert og frustrert, skriver den franske midtbanespilleren.

27-åringen, som selv er muslim, skriver også at han varsler rettslige skritt mot avisen. The Sun oppgir «diverse nyhetskilder i Midtøsten» som bakgrunn for saken.

Macron har vært i hardt vær i den muslimske verden etter at han uttalte at Frankrike ikke vil gi opp sine Mohammed-karikaturer i etterkant av drapet på den franske læreren Samuel Paty 16. oktober.

