LSK med knockoutseier i toppstriden – KFUM tok grep om kvalikplassen

Tromsø så ikke ut som den suverene serielederen klubben har vært i hele år på Åråsen søndag. Lillestrøm vant enkelt 3-0 i toppkampen i 1. divisjon.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Lillestrøms Fredrik Krogstad jubler etter 1-0 under 1. divisjonskampen i fotball mellom Lillestrøm og Tromsø på Åråsen stadion. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Lillestrøm - Tromsø 3–0/HamKam-Åsane 2–1

Tromsø kom til bortemøtet med andreplasserte Lillestrøm med god selvtillit etter en overbevisende sesong. TIL var imidlertid aldri med i kampen på Åråsen.

Lillestrøm tok i stedet en enkel 3-0-seier og er nå bare fire poeng bak Tromsø på tabelltoppen. LSK har i tillegg en kamp mindre spilt. Fredrik Krogstad (2) og Tryggvi Hrafn Haraldsson scoret målene som gir kanarifuglene et lite forsprang til Sogndal (ett poeng bak) i kampen om direkte opprykk.

I kampen om de mange kvalifiseringsplassene, var det Raufoss og KFUM Oslo som kom best ut av søndagens kamper. KFUM er oppe på den viktige sjetteplassen etter 1-0 over Jerv på åttendeplass, mens Raufoss følger på sjuendeplass ett poeng bak KFUM.

Raufoss måtte krige for poengene borte mot et nedrykkstruet Kongsvinger, og fikk bare med seg 3-3. KIL ga alt for å få en viktig seier i sluttminuttene, men er nå sju poeng bak Grorud på trygg grunn. Grorud vant på sin side 3-2 over Stjørdals-Blink, som nå er nærmere nedrykkskvalik enn opprykkskvalik slik de var før runden.

Les også Molde snudde mot Mjøndalen og trygget sølvplassen

Suverene LSK

For Lillestrøm var det aldri noen tvil søndag: Tromsø skulle slås. Fredrik Krogstad ga vertene ledelsen allerede etter åtte minutter da han fyrte av gårde en kanon etter å ha fanget opp en klarering. Ballen feide inn i hjørnet til 1-0.

Drøyt fem minutter senere skulle Krogstad bli tomålsscorer. Denne gangen fra straffemerket etter at TIL-stopper Lars Sætra hadde reddet med hånden.

Tromsø hadde mye av banespillet i striregnet på Åråsen, men i stedet var det Lillestrøm som gikk rett i angrep igjen etter pause. Tryggvi Hrafn Haraldsson gikk på sololøp etter et stygt balltap i TIL, løp over hele banehalvdelen og satte ballen i mål via stolpen.

Lillestrøm reiste seg dermed mesterlig i første forsøk etter 0-2-tapet for Raufoss i forrige runde.

Bunnlagenes dag

For lagene på nedre halvdel av tabellen ble det en sterk søndag. Grorud vant som nevnt 3-2 over Stjørdals-Blink, Ull/Kisa slo Sandnes-Ulf 3-0 og HamKam tok en sterk 2-1-seier over femteplasserte Åsane.

Jonas Enkerud leverte en dobbel med to mål og skjøt Kjetil Rekdals klubb vekk fra nedrykksstriden. HamKam har ni poeng ned til Kongsvinger på nedrykksplass.

Seriens bunnlag, Øygarden, karret seg til et viktig poeng med 0-0 mot fjerdeplasserte Ranheim, og er ett poeng bak Kongsvinger. Øygardens bane var preget av høstværet og minnet mer om en åker enn en fotballbane. Selve spillet var ikke stort bedre.

I tidligkampen spilte Strømmen og Sogndal 1-1.

Det gjenstår seks runder for de fleste lagene i 1. divisjon, mens Jerv og Lillestrøm i tillegg har en kamp til gode.