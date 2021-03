Forsvarssjefen med lovnad før returkampen: – Det skal ikke skje igjen

Etter 36 baklengsmål mot Odense søndag, finner Vipers stor motivajon i å bedre forsvarsspillet før returkampen.

Vipers-spillerne hadde fokus på forsvars- og duellspill på tirsdagens trening. Her er Emilie Hegh Arntzen (i midten) i duell med Marta Tomac. Øvrige på bildet, f.v.: Jana Knedlikova, Katrine Lunde, Henny Reistad og Ragnhild Valle Dahl. Foto: Nicolai Gaustad Olsen

Nicolai Gaustad Olsen Fædrelandsvennen

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

SILKEBORG, DANMARK: – Det er en motivasjon i seg selv å hindre dem i å score så mange mål. Odense fikk score altfor mange mål på oss i den første kampen. Det skal ikke skje igjen, sier Vipers’ forsvarskjempe Emilie Hegh Arntzen.

Hun og resten av Vipers-forsvaret er langt fra fornøyd med jobben de gjorde mot Odense i den første av de to åttedelsfinalene søndag.

– Vi scorer 35 mål, men klarer å tape kampen. Det er kritisk, sier Henny Reistad.

Les også Sulland om fremtiden: - Det er noe jeg tenker veldig mye på om dagen

Tirsdag var derfor forsvarsspill hovedtemaet på treningen i Jysk Arena i Silkeborg.

– Det var bra intensitet på treningen. Vi fikk satt et skikkelig fokus på duellspillet, og det trenger vi, sier Hegh Arntzen.

– Må gjøre livet lettest mulig for målvaktene

Trener Ole Gustav Gjekstad var veldig godt fornøyd med at laget hans scoret 35 mål søndag, men også han mener de har mye å jobbe med defensivt.

– Vi kan ikke forvente at vi skal score så mange mål igjen. Derfor må vi redusere antallet innslupne. Vi må være mer aggressive og vinne flere dueller. Det er mange detaljer i forsvarsspillet som må bli bedre før kampen til søndag, sier Gjekstad.

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad instruerer Henny Reistad på tirsdagens trening. Foto: Nicolai Gaustad Olsen

Han likte godt det han fikk se på treningen tirsdag, men kamp er jo noe helt annet.

– Mot Odense møter vi spillere som straffer oss når vi gjør feil. Det blir vi selvfølgelig ikke på trening, der vi kan prøve og feile, sier treneren.

Vil ha flere redninger

I tillegg til å se bedring i forsvarsspillet, vil Gjekstad også ha flere redninger fra målvaktene.

– Forsvaret må gjøre livet lettest mulig for målvaktene, sier han.

Les også Her er gladmeldingen som gir Vipers håp foran returmøtet

Det er Emilie Hegh Arntzen helt enig i.

– Ja, samspillet mellom forsvaret og keeper betyr alt i håndball. Vi er avhengige av å stå bra i forsvar og at keeperne redder det de skal ta, og gjerne litt til. Det er det vi er vant til med de gode keepere vi har, sier hun, og legger til:

– Vi må være tydelig for keeperne våre slik at de vet hvor skuddene kommer. Jeg har stor tro på at vi skal klare å fikse det samarbeidet, og at det blir bra til søndag.

Lunde tilbake mellom stengene

Særlig gledelig på tirsdagens trening var det å se Katrine Lunde tilbake i mål. Etter å ha pådratt seg en kneskade i forrige uke, som satte henne ut av spill i søndagens kamp, er superveteranen etter all sannsynlighet klar til returoppgjøret.

Katrine Lunde var med på håndballtreningen i Jysk Arena i Silkeborg tirsdag. Hun blir etter all sannsynlighet klar til søndagens returmøte med Odense. Foto: Nicolai Gaustad Olsen

– Hvis Katrine blir spilleklar, så er det ganske åpenbart at det er hun som starter i mål. Hun har rutinen og erfaringen, og et navn som er fryktet i håndballverdenen. Hun har stengt buret i Champions League mange ganger, og det kan hun gjøre igjen, sier Ole Gustav Gjekstad.