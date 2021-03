Brækhus tapte returoppgjøret mot McCaskill – vil ha ny kamp

Cecilia Brækhus (39) kom sent i gang mot Jessica McCaskill (36), og da kampen gikk tiden ut var dommernes poengsummer overlegene i favør McCaskill. Brækhus sier hun vil fortsette å bokse.

FORSVARTE TITLENE: Jessica McCaskill (t.v.) vant på poeng mot Cecilia Brækhus i natt. Foto: Ed Mulholland/Matchroom

100-89, 99–90 og 98–91 var dommernes poengsummer etter ti runder i American Airlines Center i Dallas. Dermed er det McCaskill som beholder alle VM-beltene i weltervekt. Brækhus gikk på sitt andre tap i karrieren.

– Det var en tøff og tett kamp. Jeg må se den igjen, men akkurat nå må jeg bare gratulere McCaskill som er en tøff fighter. Nå vil jeg møte henne på vekten 147, som er weltervektgrensen, sa Brækhus da hun ble intervjuet av DAZN som sendte kampen.

Denne kampen var grensen 145 pounds, avtalt ettersom McCaskill har kommet opp fra en lavere vektklasse. På spørsmål om hva hun gjør dersom McCaskill takker nei, svarte Brækhus:

– Jeg elsker boksing og hvis det er en god kamp for meg der ute, så tar jeg den. Jeg føler meg bra. Etter en liten ferie er jeg tilbake på trening.

KOM SENT I GANG: Cecilia Brækhus treffer med en uppercut mot Jessica McCaskill i Dallas i natt. Foto: Ed Mulholland/Matchroom

Det spørs om McCaskill er interessert i et tredje møte med Brækhus med det første.

– Jeg gjorde akkurat som Rick (Ramos, treneren) sa jeg skulle gjøre. Cecilia er tøff. Hun tok alle slagene jeg plasserte i ansiktet hennes. Det sa jeg også til henne i ringen, sa McCaskill da hun ble intervjuet etter seieren.

– Hvis Katie Taylor er den neste, eller om Claressa (Shields) vil komme ned en vektklasse. Vi har mange muligheter, la hun til og bekreftet at hun mandag morgen må på jobb som finansanalytiker hjemme i Chicago.

FORTSATT MESTER: Jessica McCaskill poserer med beltene etter seier nummer to mot Cecilia Brækhus. Trener Rick Ramos (t.v.) og ringdommer Rafael Ramos (t.h.) er også med på bildet. Foto: Ed Mulholland/Matchroom

McCaskill gikk voldsomt ut fra start, omtrent som hun gjorde da de møttes for første gang i august. Brækhus måtte tåle et par virkelig tunge treffere, og virket smårystet allerede i første runde.

Men Brækhus hentet seg inn etter hvert, og var langt bedre med midtveis i kampen. Rundene var stort sett jevne, og det var uvisst hvordan dommerne ville vurdere dette.

Derfor var det dramatisk da Brækhus ble trukket ett poeng for holding i syvende runde.

Likevel var ikke McCaskills trener sikker på seier i sekundene før 10. og siste runde.

– Vi trenger denne runden. Ikke gjør noe dumt. Det venter en million dollar på deg hvis du vinner denne. Vil du endre livet ditt? sa McCaskill-trener Rick Ramos til sin elev.

Derfor var det også noe overraskende at alle de tre dommerne hadde såpass stor seier til McCaskill.

Boksekommentator Erik Nilsen, som også er generalsekretær i Norges Bokseforbund, mener Brækhus hadde dommerne mot seg i Dallas.

– Trist og feil

– Cecilia vet som alle at skal du vinne runder mot den regjerende mesteren, så må du være førende i kampen. Når McCaskill starter kampen aggressivt uten at Cecilia klarer å svare, så danner dette «top of mind» for både boksere og dommere, sier Nilsen til VG.

– Når det er sagt så er den advarselen som Cecilia fikk rett og slett trist og feil, mener Nilsen som også understreker at Brækhus må ta hovedskylden for tapet.

– Hun bokser stort sett som annenfiolin, og det holder ikke. Det er lett å se en kamp gjennom TV-ruten og mene for mye om utfallet, men det var tekniske og taktiske disponeringer av hennes boksing jeg trodde var et tilbakelagt stadium etter deres første kamp.

Han mener McCaskill fikk styre kampen på halvdistanse.

– Personlig savnet jeg jabben til Cecilia i begge kampene. Når Cecilia gang på gang satser mye på å slå direkte kryss uten gevinst, så må en trener prøve å få bokseren til å endre taktikk. Cecilia prøvde, men kom ikke i mål med sine taktiske disponeringer i natt, mener Nilsen.

UTROPT TIL VINNER: Jessica McCaskill får armen strukket i været av ringdommeren. Cecilia Brækhus tar nederlaget med et tappert smil. Foto: Ed Mulholland/Matchroom

Brækhus var ubeseiret på sine 36 proffkamper da hun gikk på sitt første nederlag mot McCaskill i august. To av dommerne hadde klar seier til McCaskill, mens den tredje dommeren hadde 95–95.

Det har vært diskutert i etterkant om Brækhus burde fått seieren, men det er uansett ingen tvil om at hun ikke gjorde noen stor kamp.

Brækhus vurderte å legge opp, men valgte til slutt å utløse den kontraktfestede klausulen om et returmøte med McCaskill.