Sagosen ble forbannet på seg selv

Mye gikk gjennom hodet på Sander Sagosen da han spilte mot Portugal. Og det han tenkte, forteller mye om trønderen.

Sander Sagosen vil så mye i 2 x 60 minutter. Alltid. Foto: Petr David Josek / POOL / AP

I løpet av 13 dager har Sander Sagosen spilt 3, 5 timer med høyintensiv håndball. Han har omtrent ikke vært på benken, og spilt mest av alle på Norges VM-lag. Kan han møte veggen senere i turneringen?

Mot Portugal tirsdag kveld var han igjen høyt og lavt, men på slutten endte de fem siste aksjonene slik: Fire bomskudd og en utvisning. Det var unormalt til ham å være, og det i en situasjon da lagene var tett på hverandre.

– Hva gikk gjennom hodet ditt da?

– Det gikk en liten faen i meg. Jeg vil se ballen i mål, svarer Sagosen.

Kampen endte til slutt med norsk seier 29–28.

Null stress

Han forteller at han ikke lar seg stresse, selv om motstanderens veteranmålvakt på 43 år tok det meste på slutten av dette oppgjøret.

– Jeg vet hvilke knapper jeg skal trykke på for å komme ut av det, sier bakspilleren.

Sagosen forklarer at han bare tenker at han skal gripe sjansen neste gang han får en god mulighet, at han ikke skal bli forsiktig. Men han legger også til at det av og til må bli noen perioder som er sånn. Det må nødvendigvis bli noen bom fra tid til annen.

– Håndball er sånn. Om man har noen bomskudd, er det en del av sporten. At jeg har truffet så bra hittil er jeg fornøyd med. Jeg er absolutt ikke stresset, men så skal jeg prøve å gjøre det islik at det ikke skjer igjen. Vi fikk seieren, og det var det viktigste.

Sander Sagosen lar seg aldri prege av en bom eller fire. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / POOL / AFP

Tok en prat etterpå

– Jeg har snakket med Sander. Han ønsker å ta ansvar, den karen! Uansett hvordan situasjonen er. Men han treffer ikke akkurat på de skuddene der, sier landslagstrener Christian Berge.

Han skynder seg å legge til at det ikke er noen fare.

– Du må ha med hele bildet for å forstå det, sier sjefen.

Og bildet forteller at Sagosen ofrer seg i alle situasjoner. Han både får og gir «juling». Han er blant verdens beste spillere, og er allerede kåret som verdens beste tidligere. I dette VM er han dessuten toppscorer.

Landslagssjef Christian Berge vet hvor han har Sander Sagosen, og lar seg ikke stresse av noen bomskudd. Foto: Anne-Christine Poujoulat / POOL / AFP

Påpasselig med styrketrening

Berge forklarer at Kiel-spilleren er så godt trent at han tåler dette. Sagosen trener styrke mellom slagene, med dem som ikke har spilt så mye. Og nettopp det at flere hviledager i dette mesterskapet åpner opp for restitusjon og vedlikehold av fysisk styrke.

– Vi var mange lag som ønsket det, og det fungerte bra. Risikoen blir vesentlig lavere når vi klarer å være freshe så ofte, sier Berge.

Bjarte Myrhol fikk selv i starten på VM oppleve noen bom før han litt oftere fant nettmaskene.

– Hvordan er det å Sagosen, da han fikk bom og utvisning?

– Utvisningen var av det ytterst tvilsomme slaget. Det var frustrerende for alle i den fasen kampen vi var i. At de beste bommer, er ikke uvanlig. Sander har så selvtillit at slike ting bare preller av.

Laget forbereder seg nå til neste kamp i hovedrunden, som er mot Algerie fredag kveld.