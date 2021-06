Start tapte i Bergen: «En veldig svak forestilling»

Start reiser både målløse og poengløse hjem etter bortekampen mot Åsane.

Steffen Stenersen

Shayan Jalilian

Daniel Aase Fædrelandsvennens fotballekspert

Åsane-Start 2–0

– En veldig svak forestilling, skriver Fædrelandsvennens fotballekspert Daniel Aase i livechatten fra kampen rett før slutt.

Start sleit i den første omgangen hvor et ballsikkert hjemmelag klarte å skape mye mot et Start-lag som ikke klarte å skape veldig mye.

Men mot et spillende Åsane skulle dødball igjen bli et problem for Start. 13 minutter var spilt da Håkon Lorentzen fikk stå å pirke inn ballen fra fire meter etter en corner. Henrik Robstad markerte ham, men Lorentzen fikk merkelig mye tid og rom til å sette inn ledelsen.

Videre kunne Åsane scoret flere, men en god Jonas Deumeland hindret flere scoringer til Åsane før hvilen. Martin Ramsland kunne sikret balanse i regnskapet, men bommet alene med keeper etter en kjempemiss i hjemmelagets forsvar.

Start var bedre i den andre omgangen og skapte flere store sjanser. Spesielt da flere Start-spillere sto i kø for å pirke ballen over streken, men på utrolig vis klarte Åsane å klarere.

Innbytter Emil Pedersen fikk også en fin mulighet, men med et fikst hælspark sendte han ballen til side for mål.

Åsane var heller ikke ufarlige, og kunne hatt flere scoringer på dette tidspunktet. Faktisk var Start nære på å gi bort et komisk selvmål, men Jonas Deumeland rakk akkurat å hente opp tilbakespillet fra Vegard Bergan.

Men da man trodde Start skulle klare å sette inn et trykk på hjemmelaget, smalt det i stedet bak Jonas Deumeland. Fem minutter før slutt avsluttet Lorentzen en klinisk kontring med en flott avslutning i lengste hjørne. 2-0 og kampen var avgjort.

Siste innlegg Har du tips eller spørsmål om dette emnet? Vi vil gjerne høre fra deg! Send melding av Daniel Aase DEL Det er rett og slett utrolig skuffende det Start leverer om dagen. Jeg takker for i dag i chatten. Ha en god lørdagskveld:)

av Daniel Aase DEL Ull/Kisa kommer på besøk på fredag. En liten trøst får være at flere spillere er tilbake for å bidra til den kampen.

DEL All hyllest til Åsane som banker guddane! Her må det inn litt slagkraft Åsgeir

av Daniel Aase DEL Start har nå satt seg selv i en posisjon hvor de må finne formen fort for å henge med lagene i toppen.

DEL Hva er sjansen for å få solgt sesongkortene tro? Noen interesserte? Espen K Prøv FVN fotball på facebook. Der pleier det å være god stemning. Daniel Aase

DEL serut som joey gir blaffen i hvordan det går.har aldri sett en så lite aktiv trener på sidelinjen ole

DEL Som forventet og tippet på forhånd Jon Ja, dette var ingen bombe. Daniel Aase

DEL Joey må ut. Dette er direkte planløst. Ny trener, noe mer styrke bakover så håper jeg at ting kommer litt på rett kjør igjen. SVAKT! Håkon

av Daniel Aase DEL Jerv snudde kampen med 10 mann og vant hjemme mot Bryne. Imponerende.

DEL dette minner om 2003 da var det også så dårlig det hjalp da Erik soler og co tok over og nordli blei trener med opprykk i 2004 og sølv i 2005 Ronald sørensen Har minnet mer om 2003 enn 2004 i de siste kampene ja. Daniel Aase

DEL Gratulerer til Åsane. 🎉🎉 Lasse Åsane har en tydelig plan, og spiller offensiv fotball. Daniel Aase

DEL To ting som merkes etter denne kampen. 1: Det hele virker planløst. Kan ikke se hvordan de ønsker å spille. Åsane er ekstremt tydelige i spillestilen og da legges det godt merke til. 2: Den tynne troppen viser allerede hvor sårbare vi er når nøkkelspillere er ute. Espen Hantveit

Kampen er slutt

av Shayan Jalilian DEL SLUTT: Åsane 2-0 Start En skuffende kamp av sørlendingene, som reiser hjem med null poeng i bagasjen. Følg med på Fvn.no utover kvelden for Daniels dom, børs og reaksjoner fra Bergen.

90 + 4′ DEL Hvilken formasjon spiller Kjønø? Tror du han ville forlatt Stabæk, en klubb han mest sannsynlig skal overta styringen i? Svein Jeg tviler på at han forlater Stabæk. Daniel Aase

90 + 4′ DEL Hardarsson må melde seg på NAV😱 Signar Saur

av Daniel Aase 90 + 3′ DEL Luften har gått helt ut av Start etter 2-0 En veldig, veldig svak forestilling dessverre.

90 + 3′ DEL Hvor ble det laget som slo ÅFK av? Johan F. K. Berntsen Helt fraværende dessverre. Daniel Aase

89 ′ Spillerbytte - Åsane Ole Kallevag Ryan Doghman

av Shayan Jalilian 90 + 2′ DEL Lyder Daland inn til sin Start-debut.

85 ′ Mål for Åsane! Åsane 2 - 0 Start Mål: Håkon Lorentzen Målgivende: Martin Ueland

90 + 2′ DEL Jeg er spent på børsen.... trine Det blir nok ikke så mye å glede seg over. Daniel Aase

av Shayan Jalilian 90 + 1′ DEL Lagt til fire minutter.

85 ′ Spillerbytte - Åsane Didrik Bjørnstad Fredriksen Tomas Kristoffersen

72 ′ Spillerbytte - Åsane Martin Ueland Joel Mugisha

71 ′ Spillerbytte - Åsane Senai Hagos Stian Nygard

71 ′ Gult kort! Erlend Larsen - Åsane

70 ′ Spillerbytte - Start Adeleke Akinyemi Vegard Bergan

70 ′ Gult kort! Eirik Schulze - Start

69 ′ Hjørnespark til Start

64 ′ Spillerbytte - Start Emil Grønn Pedersen Sander Sjøkvist

62 ′ Gult kort! Simen Lassen - Åsane

56 ′ Hjørnespark til Start

54 ′ Gult kort! Altin Ujkani - Start

54 ′ Hjørnespark til Start

53 ′ Hjørnespark til Start

53 ′ Hjørnespark til Start

2. omgang

Pause

41 ′ Hjørnespark til Start

32 ′ Hjørnespark til Åsane

25 ′ Gult kort! Sindre Austevoll - Åsane

13 ′ Mål for Åsane! Åsane 1 - 0 Start Mål: Håkon Lorentzen Målgivende: Tomas Kristoffersen

12 ′ Hjørnespark til Åsane

9 ′ Hjørnespark til Start

1. omgang

Kampen har startet Vis flere innlegg