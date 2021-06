Andreas fra Tromsø klar for OL: – Hæ? Er det offentliggjort?

Andreas Rikardsen Leknessund (22) håper å være med i to øvelser i De olympiske leker i Japan.

KLAR FOR OL: Andreas Rikardsen Leknessund skal representere Norge i Tokyo-OL. Foto: Team DSM

– Hæ? Er det offentliggjort? er sykkelrytterens spontane reaksjon til iTromsø.

Så ler han litt, før han utbryter:

– Jeg visste ikke at det skulle komme ut nå. Jeg skal innrømme at selve uttaket ikke kom som noen bombe for meg. Jeg hadde på en måte sett for meg i fjor at jeg skulle sykle OL.

Leknessund ble tirsdag tatt ut til fellesstarten i OL i Tokyo. Han spør iTromsø om det står noe om uttaket til tempoen i OL. Det gjør det ikke.

– Nei, de tar det nok ut etter NM-tempoen (på Evje) torsdag. Kun en mann fra Norge skal være med på tempo i OL. Nivået er såpass høyt at hvis man kommer med som Norges representant der, så kan man ha ganske høye ambisjoner. Topp ti, anslår tromsøværingen.

Celebert selskap

Han har vunnet NM-tempoen en gang tidligere (2019) og har også blitt U23-europamester på distansen (2020).

Han tok også EM-gull for juniorer i 2017.

– Men jeg har ikke helt fått fart på temposykkelen i år. Vet ikke helt hvorfor, sier Leknessund.

Men uansett er han altså klar for fellesstarten i OL. Han kommer inne i et celebert selskap med tromsøværinger som har fått delta i sommer-OL. Anton Dahl (skyting) var den første i 1920. Siden har Noel Pedersen (svømming) vært med i Paralympics. Men iTromsø har ikke klart å finne så mange flere fra Tromsø som har vært med i sommerlekene.

– Jeg er kanskje den første fra Hamna som er med i OL, humrer Leknessund.

OL arrangeres 23. juli-8. august.

– Klart, det er dritsvært å kunne være med i OL. Det er det største man kan delta på som idrettsutøver. Jeg reiser dit for å prøve å levere. Selvfølgelig er det en stor tillitserklæring fra forbundet. Jeg ser veldig frem til opplevelsen og erfaringen, sier syklisten, som markerte seg stort i Sveits Rundt i forrige uke.

Der ble det til slutt 23.-plass i sammendraget.

– Jeg følte det løsnet litt i harde løyper i Sveits, sier Team DSM-proffen.

– I år har jeg hatt noen gode ritt, mens i andre har jeg fått litt juling. Da var det veldig gøy å få være med å sette sitt preg på feltet i det selskapet som var Sveits rundt, som mange bruker som et oppkjøringsritt til Tour de France.

Imponerte i Sveits rundt

I Sveits hadde han ungdomstrøyen lenge, men mistet den på siste etappe.

– Vi la alle eggene i en kurv og gikk i brudd. Så ble vi kjørt inn i siste bakken. Hvis målet var å beholde ungdomstrøyen, hadde jeg disponert helt annerledes. En ungdomstrøye ville ikke forandret karrieren min, men det kunne en etappeseier gjort, forklarer han.

I OL skal han sykle sammen med Sven Erik Bystrøm, Tobias Svendsen Foss og Markus Hoelgaard.

– Jeg vet egentlig ikke helt hvordan opplegget og taktikken blir ennå. Tobias ble nylig topp ti i Giro d'Italia. Det er vanskelig å komme utenom ham som muligens lagets sterkeste kort. Vi er fire stykker som alle kan levere på en god dag. Vi må kjøre med en litt offensiv innstilling, sier Leknessund.

– Er det lov å håpe på en OL-medalje til Leknessund?

– Det er lov å håpe, men har ingen forventninger om det. Der er ikke der jeg har lagt lista. Det er nok litt for tidlig for min del å ha et mål om det. Men jeg stiller opp der for å gjøre det bra, sier Andreas Rikardsen Leknessund.