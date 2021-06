Start-legenden var forbannet og ferdig med klubben. Så kom unnskyldningen.

Erik Ruthford Pedersen (75) er tilbake i Start etter det vonde bruddet med klubben i 2017. Nå snakker han om hvordan en unnskyldning fra en av Start-investorene ble avgjørende for at han kunne tre på seg Start-tøy igjen.

Erik Ruthford Pedersen på Start-trening mandag. Foto: Jacob J. Buchard

– Jeg fikk en telefon fra Sindre (Tjelmeland) da han var på flyplassen i går. Han spurte om det var mulig. Jeg har bestemt meg for å si ja resten av livet, sier Erik Ruthford Pedersen til Fædrelandsvennen etter sin første økt med keeperne i Start siden 2017-sesongen.

Da forsvant han ut portene i det øyeblikket sønnen Steinar Pedersen fikk sparken som hovedtrener i klubben. Det stakk dypt for fotballfamilien fra Hellemyr. Så dypt at Ruthford Pedersen egentlig var ferdig med klubben han hadde tjent trofast i 46 år.

Verken far eller sønn satte sine ben på arenaen på lang tid, inntil investor Robin Reed tok kontakt med begge og sa unnskyld for prosessen som endte med bruddet i 2017. At verken far eller sønn fikk lov å ta farvel med spillergruppen ble tungt å bære. Argumentet var at de skulle forberede seg til kamp.

– Det kan jeg si gjaldt både meg og Steinar. Jeg fikk aldri sagt ha det, sier 75-åringen og løfter den ene hånden og vinker.

– Selvfølgelig ble jeg sinna for det. Problemet var at klubben ikke forstod at jeg ble sinna, sier han.

Fikk beklagelse

Robin Reed forteller om møtet som fant sted i fjor.

– Vi satte oss ned i august i fjor og pratet i to timer. Da fikk jeg hans historie, og da kom det frem ting jeg ikke visste om. Det går ikke an å behandle folk på den måten. Det var bare å beklage. Han burde blitt båret ut på gullstol, sier Start-investor Robin Reed i dag.

Ruthford Pedersen bekrefter at unnskyldningen er grunnen til at han kunne ta på seg Start-tøy, fotballsko og keeperhansker igjen og returnere denne uken.

– Ja. Definitivt, svarer veterantreneren kontant.

Nå er spørsmålet hvor lenge han blir.

– Du snakker med en tilårskommen mann. Først tar vi det korte bildet, men det er ingen tvil om at her skal det inn en ny keepertrener. Men ikke stress tiden nå. Nå har keeperne tilbud, de skal bli trent, og de skal få god service, lover Start-legenden.

Kan bli mentor for ny keepertrener

Sindre Tjelmeland vil bruke Ruthford Pedersen til å finne en kompetent keepertrener på lengre sikt.

– Det er vanvittig kult at han takket ja til dette. Jeg snakket med en person i går og jeg sa at dette er jo en legende på Sørlandet. Nei, nei, svarte han. «Det er en legende i norsk fotball», beskriver Starts nye hovedtrener.

– Du ser han på feltet og du ser Erik Mykland på feltet her. Man mister kanskje litt fokus på det man skal gjøre selv, for det er folk som står sterkt både på Sørlandet og i fotball-Norge. Tanken med Ruthford Pedersen er at han skal være her på kort sikt, men være en sparringpartner for å finne en løsning på lengre sikt. Så har vi også snakket om at han kan være en mentor om den på lengre sikt ønsker det, forklarer Tjelmeland.

– Vi møtes ihvertfall igjen på onsdag, sier Ruthford Pedersen, som også takket ja til å bli med laget til kampen mot Grorud i Oslo tirsdag.

