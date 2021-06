Kan bli Maalen-avklaring før Raufoss-kampen

Fredag meldte Adresseavisen at Svein Maalens framtid i Ranheim er under diskusjon. I helga skal det ha vært jobbet videre med trenerspørsmålet.

Svein Maalens Ranheim ligger på nedrykksplass etter seks serierunder. Foto: Christine Schefte

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Ranheims svake start fortsatte da klubben røk for KFUM Oslo fredag kveld.

Etter kampen kunne Adresseavisen fortelle at trener Svein Maalens framtid nå diskuteres på ledelses-nivå i klubben.

Siden fredag har det vært utvikling i saken.

Etter det Adresseavisen erfarer kan det gå mot en avklaring rundt Maalen og hans framtid allerede før Raufoss-kampen tirsdag.

Les også Diskuterer Maalens fremtid i Ranheim

Sjef siden 2015

Maalen har vært sjef i Ranheim siden oktober 2015, og har fast ansettelse i klubben.

Spørsmålet er hva nettopp dette har å si med tanke på diskusjonene som pågår.

Maalen ledet klubben til eliteserien i 2017 og til en sterk 7. plass året etter. I 2019 rykket klubben ned igjen, og i fjor endte sesongen i kvalifisering.

Denne sesongen har Ranheim seks poeng på de seks første kampene, etter en tung start i 1. divisjon.

Klubben er i øyeblikket på direkte nedrykksplass.

Les også Nå er Ranheim et bunnlag: – Absolutt ikke et prosjekt som er i ferd med å rakne

Skjønner spørsmål

Etter 1-2-tapet i Oslo fredag, uttalte Maalen følgende til Adresseavisen:

- Hovedtreneren i en fotballklubb er alltid hovedansvarlig for resultatene og prestasjonene som gjøres. Når resultatene og prestasjonene er for ustabile over tid, er det naturlig at det stilles spørsmål. Men samtidig må vi stille oss spørsmål alle sammen i klubben om alt det andre vi holder på med stemmer

– Jeg har veldig tro på at jeg er den beste treneren Ranheim kan ha. Jeg har doktorgrad i hvordan Ranheim skal spille og fremstå. Men jeg må få det ut i laget og spillergruppen også, sier Maalen selv.

Adresseavisen har forsøkt å komme i kontakt med styreleder Lars Asle Einarsen. Han har ikke besvart våre henvendelser verken fredag eller søndag.