Spania avsluttet Sveits-eventyret – klar for semifinale etter straffedrama

(Sveits-Spania 1–1 e.e.o, 2–4 e. straffespark) Sveits hadde Spania på gaffelen. Så fikk de Remo Freuler utvist 13 minutter før slutt. Sveitserne holdt stand helt til straffesparkkonkurransen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Etter at Fabian Schär, Manuel Akanji og Ruben Vargas bommet fra straffemerket, avgjorde Mikel Oyarzabal da han satte inn Spanias femte.

Dermed skal spanjolene spille semifinale til uken mot vinneren av Belgia-Italia.

– EM-eventyret er over, skriver den sveitsiske tabloiden Blick.

Sveits sto bak mesterskapets sensasjon da de slo ut Frankrike med fem – for det meste – velplasserte straffespark. Men mot Spania gjorde de det vanskelig for seg selv, og fremstod langt fra like treffsikker.

– Nå vi må vi gå inn i semifinalen med friskt mot, selvtillit og hodene hevet. Vi må vinne EM nå, sier Spanias keeperhelt Unai Simón.

77 minutter var spilt da Freuler kom susende og taklet Gerard Moreno med voldsom kraft. Dommer Michael Oliver var raskt nede i lommen og viste det røde kortet, og for Atalanta-spilleren det var ingen hjelp å få fra VAR-teamet.

Utvisningen kom på verst tenkelige tidspunkt. 10 minutter tidligere hadde Xherdan Shaqiri straffet Spania etter at midtstopperne Laporte og Pau Torres rotet det til for seg selv. Utligningen gjorde at Sveits fikk troen etter at Spania tok en tidlig ledelse.

Syv minutter og 32 sekunder var spilt da ballen lå i nota bak en utspilt Sveits-keeper Yann Sommer. Sekunder før klinte Jordi Alba til på hel volley på et innlegg. Skuddet gikk via Denis Zakaria - spilleren som erstattet kaptein Granit Xhaka (karantene) i kveld - og i mål.

– Jeg fikk et «flashback» da vi slapp inn målet. Det var det samme som vi slapp inn mot Sverige for tre år siden (i VM). Men jeg er så stolt over laget og hva vi har oppnådd med hele landet i ryggen, sier Sommer til UEFAs reporter etter kampen.

Det kunne vært Albas første mesterskapsmål siden EM-finaleseieren mot Italia (4–0) i 2012, men UEFA mener det var et selvmål - det 10. i dette mesterskapet.

Ifølge statistikkleverandøren Opta er det ett mer enn i alle de foregående 15 europamesterskapene.

Etter en dårlig start på dette mesterskapet har landslagstrener Luis Enrique gjort noen justeringer og fått Spania på vinnersporet igjen. Egil «Drillo» Olsen lot seg ikke imponere av det spanjolene presterte før Sveits ble redusert til 10 mann.

– Sveits har skapt like mye som Spania. Det er veldig overraskende å se at de til de grader er med og preger denne kampen. De er helt på høyde med Spania. Det vil være pinlig hvis ikke Spania klarer dette, meldte NRK-eksperten.

I første ekstraomgang ble det enveiskjøring mot Sveits-målet, men keeper Yann Sommer var høyt og lavt i St. Petersburg og holdt sveitserne inne i kampen.

Spanjolene kom ikke til like store sjanser i den andre, og dermed måtte det kåres en vinner på straffespark. Sveits holdt ut med 10 mann i 43 minutter.

Denne taklingen på Gerard Romeno (t.v.) førte til at Remo Freuler ble utvist. Foto: Anton Vaganov/Reuters