Blir trolig værende ut sesongen: Espejord-avtale kan bli klar i neste uke

Avklaringen rundt Runar Espejords (25) framtid er potensielt bare noen dager unna. Trolig ender det med at spissen fortsetter i TIL ut sesongen - på lån.

FORTSETTER? Her er Runar Espejord ute på Alfheim for å ha egentrening sammen med Tom Erik Richardsen etter kampen mot Kristiansund. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB Scanpix

Espejord har helt siden i september i fjor vært utlånt fra nederlandske Heerenveen. Den nåværende låneavtalen går ut etter at TIL har møtt Rosenborg på Alfheim 18. juli, altså om snaue to uker.

Espejord spilte bare en snau halvtime av serieåpningen mot Bodø/Glimt i starten av mai. Siden den gang har han ikke vært på banen, og er heller ikke aktuell til søndagens kamp mot Haugesund. Dermed er Brann søndag om en drøy uke den neste muligheten.

Gjennom våren har framtiden hans i Heerenveen jevnlig vært et tema. TIL har signalisert at de gjerne ønsket å hente han på permanent basis. Senest i forrige uke uttalte TILs team manager Lars Petter Andressen at de vil hente Espejord fra Nederland, men ikke ønsket å betale overgangssum.

Heerenveen vil ikke slippe Espejord

Nå er denne planen endret, etter hva i Tromsø får opplyst. Mye taler for at Espejord fortsetter i TIL ut sesongen, på lån ut 2021-sesongen. Noe Andressen bekrefter fredag ettermiddag.

– Det er det som er mest aktuelt akkurat nå, sier Andressen til iTromsø.

Begrunnelsen er både det at TIL har lite penger å bruke, at Espejord har vært mye skadet og at Heerenveen ikke ønsker å gi slipp på spissen som har kontrakt til sommeren 2022.

– Vi har hatt mest dialog med Kent (Karlsen, agent, red.anm.) og litt med Heerenveen, men ikke så mye. Vi venter fortsatt på å høre fra dem, sier Andressen.

Espejords agent sier det jobbes med en løsning.

– Jeg kan bekrefte at samtalene med TIL er i gang, og at det diskuteres en forlengelse av lånet ut sesongen, sier Karlsen.

Lønnskutt?

Espejord må trolig belage seg på et lønnskutt i en eventuell ny avtale.

– Det er naturlig å tenke seg en avtale opp mot hvor mye han spiller. Han vil selvfølgelig ikke være i nærheten av den kontrakten han har der nede, sier Andressen.

Spørsmålet er om en deal allerede kan være på plass i neste uke.

– Sist gang løste det seg på nyttårsaften, et par timer før han skulle dra. Vi får se hvor fort det eventuelt skjer, sier Andressen.