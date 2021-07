Utrolig dramatikk da RBK tok over serieledelsen: - Gleden er helt fantastisk

Vålerenga misbrukte et straffespark like før slutt og Sara Kanutte Fornes ble helten for RBK på overtid.

Sara Kanutte Fornes, her fra forrige RBK-kamp, ble den store helten da Rosenborg slo Vålerenga på bortebane søndag kveld. Foto: Camilla Alexandra Lie

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

VÅLERENGA - ROSENBORG 1–2

Fjorårets gullrivaler Vålerenga og Rosenborg er de lagene som henholdsvis scorer flest mål og slipper inn færrest mål i årets toppserie. Det viste seg da også at Rosenborg sto svært godt imot Oslo-klubben i det som ble en tett og spennende forestilling en toppkamp verdig.

Hjemmelagets midtstopper Ingibjörg Sigurdardottir ga Vålerenga ledelsen og Elin Sørum utlignet på en suser fra 20 meter. RBK var gode i lange deler av andre omgang, men var heldige da hjemmelaget misbrukte et straffespark fem minutter før slutt. Et topplag har imidlertid ofte marginene med seg i slike situasjoner, og mot spillets gang scoret innbytter Sara Kanutte Fornes seiersmålet på overtid.

Fornes’ scoring sørger for at det ble tre poeng i stedet for ett og Rosenborg passerer både Vålerenga og Sandviken på tabellen.

– Det var ekstremt godt. Vi kjempet godt og sprang og jobbet på. Det var mye folk her i dag, så det var helt nydelig, rett og slett, sier en lykkelig målscorer Fornes til NRK.

Les også RBK-børsen: Stopperbautaen ble banens beste

Nå leder Steinar Leins lag Toppserien, to poeng foran Sandviken og tre foran Vålerenga.

– Vi snakket i pausen om at vi gir oss aldri, og vi fikk et bevis på at det lønner seg å stå løpet helt ut. Gleden nå er helt fantastisk, sier RBK-trener Lein til NRK.

Rosenborg har nå slått topplagene LSK og Vålerenga på bortebane i årets sesong, noe som lover veldig bra videre.

– Det å stå igjen med seks poeng på to toppkamper på bortebane er naturligvis ekstremt viktig, sier Lein.

RBK-trener Steinar Lein var svært fornøyd etter tre poeng i Oslo søndag kveld. Foto: Christine Schefte

Vålerenga best i gang

Vålerenga kom best i gang, men RBK spiste seg raskt inn i kampen. Lisa-Marie Utland har scoret fem mål så langt i år, og spissen burde sendt RBK i føringen etter 12 minutter etter et perfekt innlegg fra Julie Blakstad. Men 28-åringen satte avslutningen utenfor fra kort hold.

Etter at RBK hadde hatt mest ball en periode tok hjemmelaget over spillet. Rikke Nygard fikk heade fra kort hold etter innlegg fra høyresiden, men også denne avslutningen gikk utenfor mål.

Vålerenga ropte på straffe etter snaue 20 minutter da Janni Thomsen gikk ned i duell med Emilie Joramo, men dommer Karoline Marie Jensen vinket spillet videre. Hjemmelaget hadde grepet om kampen i en periode da det rett og slett høljet ned over østkanten av hovedstaden.

Bragstad nær

Etter en periode med mye bra Vålerenga-spill kom RBK til sin andre målsjanse for kvelden. Emilie Bragstad fikk skutt fra 18 meter etter en blokkering, men skuddet gikk til side for målet til Jalen Tompkins.

Det fortjente ledermålet kom like etterpå. Ingibjörg Sigurdardottir raget høyest etter corner og Rosenborgs andre baklengsmål i årets sesong var et faktum. Rosenborgs største sjanse før pause kom etter en corner fra Sørum. Høyreiste Ina Vårhus gikk opp og headet ballen i stolpen, men Vålerenga tok med seg en ledelse inn til pause.

Drama etter pause

RBK kom hissige ut etter pause, og Emilie Bragstad headet utenfor på omgangens første corner. Hjemmelaget slet med å komme seg inn i kampen i denne fasen. RBK trykket på og fikk flere halvsjanser. Mye foregikk på venstrekanten og var regissert av Julie Blakstad.

Steinar Lein gjorde sin første endring etter en drøy times spill da Sara Kanutte Fornes kom inn for Cesilie Andreassen. Byttet skulle betale seg, dog ikke helt umiddelbart.

RBK utlignet da midtbanedynamo Elin Sørum tok med seg ballen fra midtbanen og til drøye 20 meters hold og det harde skuddet føk inn bak hjemmelagets amerikanske keeper. Utligningen var ikke utfortjent. RBK hadde jobbet seg til et overtak på dette tidspunktet.

Men med fem minutter igjen skulle RBK-keeper Rugile Rulyte komme i fokus. Keeeperen var ute og felte Dejana Stefanovic på noe klønete vis. Dommeren pekte på straffemerket, men Vålerenga-spillerens forsøk fra elleve meter gikk midt i mål, og Rulyte fikk ballen på seg før den gikk i tverrligger og ut. 18-åringen har kommet inn i RBK-målet etter at Kristine Nøstmo pådro seg en skade som vil holde henne ute i om lag seks uker, og ble helten på slutten i en situasjon der hun kunne blitt syndebukk for RBK.

– På straffen er det stor sjanse for at de vinner kampen. Men hun viser styrke i den situasjonen. Hun er en fremtidig toppkeeper, sier trener Steinar Lein.

I stedet ble altså innbytter Fornes avgjørende for RBK. På overtid gikk et løst innlegg over hele Vålerenga-feltet og til Matilde Rogde på bakerste stolpe. Svakt forsvarsspill av hjemmelaget gjorde at Rogde fant Fornes, som fikk en enkel jobb med å sette inn 1-2 fra kort hold. En svært dramatisk avslutning på en svært spennende fotballkamp, og RBK er serieleder i Toppserien.