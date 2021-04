DIREKTE: Kan Leeds ta sin andre storskalp på en uke?

Fremdeles noen minutter igjen her. Får vi et vinnermål?

Fremdeles noen minutter igjen her. Får vi et vinnermål?

Thiago spiller fint fri til Salah, som vel muligens akkurat er onside. Under press blir ikke avslutningen bra og skuddet fra 15 meter triller like utenfor mål.

Thiago spiller fint fri til Salah, som vel muligens akkurat er onside. Under press blir ikke avslutningen bra og skuddet fra 15 meter triller like utenfor mål.

Mye nesten for Jota i dag. Inn med friske bein for Liverpool, som ser ut til å trenge det!

Nesten for Liverpool! Meslier er på fullstendig bærtur og Jotas heading er på vei mot mål, men Meslier kommer seg akkurat tilbake i tide og får bokset ballen over.

Nesten for Liverpool! Meslier er på fullstendig bærtur og Jotas heading er på vei mot mål, men Meslier kommer seg akkurat tilbake i tide og får bokset ballen over.

Meslier gir bort ballen og Salah kommer seg til skudd fra tolv meter. Via et Leeds-bein og ut til hjørnespark.

Meslier gir bort ballen og Salah kommer seg til skudd fra tolv meter. Via et Leeds-bein og ut til hjørnespark.

Ut med kampens hittil eneste målscorer og inn med Salah. Ikke en dum spiller å sette inn for Liverpool i et kampbilde med store rom.

Kjempesjanse for Leeds - men flagget kommer opp. Det er Helder Costa som er litt for tidlig inne og som setter ballen over fra fire meter.

Corneren slås langt bak i feltet. Via Alexander-Arnold og ut til et nytt hjørnespark.

Harrison skyter via Alexander-Arnold og over til hjørnespark.

Harrison skyter via Alexander-Arnold og over til hjørnespark.

Nesten en stor sjanse for Bamford, men Liverpool får klarert til et nytt hjørnespark.

Jota rager høyt inne i feltet og kommer seg til en ganske fri heading fra fem meter. Angriperen kommer ikke nok over ballen og må se at ballen går over tverrliggeren.

Likhet for loven. Firmino er for sent ute og feller Ayling på vei fremover.

Milner skyter på halvspretten fra 18 meter. Et stykke over.

Milner skyter på halvspretten fra 18 meter. Et stykke over.

Liverpool roter det til i forsvaret! En stygg feilpasning fra Fabinho gjør at Bamford plutselig er alene med keeper. Alisson kommer godt ut i situasjonen og Leeds må nøye seg med et hjørnespark.

Liverpool roter det til i forsvaret! En stygg feilpasning fra Fabinho gjør at Bamford plutselig er alene med keeper. Alisson kommer godt ut i situasjonen og Leeds må nøye seg med et hjørnespark.

Farlig innlegg fra Firmino, men Jota er litt for nærme mål og må se at ballen triller akkurat like forbi ham.

Farlig innlegg fra Firmino, men Jota er litt for nærme mål og må se at ballen triller akkurat like forbi ham.

Liverpool setter linja høyt på et frispark og da løper fire Leeds-spillere seg forbi. Bamford avslutter svakt fra 15 meter og reprisen viser at de fire Leeds-spillerne sannsynligvis var offside.

Liverpool setter linja høyt på et frispark og da løper fire Leeds-spillere seg forbi. Bamford avslutter svakt fra 15 meter og reprisen viser at de fire Leeds-spillerne sannsynligvis var offside.

Liverpool som har kommet best i gang her.

Liverpool som har kommet best i gang her.

Thiago med et fint skudd fra 25 meter. Meslier får akkurat slått ballen over tverrliggeren.

Thiago med et fint skudd fra 25 meter. Meslier får akkurat slått ballen over tverrliggeren.

DEL