Bryteren fikk korona rett før OL-kvalifisering. Nå gjør han et siste forsøk på å klare det

Oskar Marvik forberedte seg til kamp om OL-billetten. Så kjente han at det var noe i kroppen som ikke stemte. Timingen kunne nesten ikke vært verre.

Oskar Marvik på treningsstedet i Heidenberg i Tyskland. Nå gjøres de siste forberedelser til OL-kvalifisering. Foto: Privat

Mette Bugge Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Kort om saken

Norge har ikke kvalifisert noen brytere til OL.

Siste forsøk gjøres lørdag 8. mai i Sofia.

Tre brytere ble rammet av korona for kort tid tilbake, men er friskmeldt.

Bryteren fra Oslo forbereder seg til det siste stevnet som gir OL-billett. Han har dratt til Tyskland for å få sparring, før han reiser videre til Sofia i Bulgaria. Der blir det vinn eller forsvinn den andre helgen i mai. Skjønt, finaleplass blir å anse som seier. Det gir grønt lys til Tokyo.

Alt så lyst ut for et par måneder siden. Landslagsbryterne hadde dratt til et olympisk senter i Ungarn for å være der i fire uker før OL-kvalifisering i midten av mars.

Gjengen hadde vært i en egen kohort over et helt år, men på senteret var det brytere fra flere nasjoner. Tungvekteren merket fort at han ikke var helt seg selv da han fikk vondt i halsen og hodet og følte seg svimmel.

– Det rareste var at da jeg bare skulle gå til butikken med en brytekompis, så svimte jeg av, sier Marvik.

Han falt mot en benk og var borte noen sekunder.

Fakta OL-kvalifisering De siste billettene i gresk-romersk stil deles ut i Sofia 8. og 9. mai. Alle de norske skal i aksjon på lørdag. Kun de to bryterne som kommer til finalen, får grønt lys til OL. Brytere som allerede er kvalifisert, skal ikke delta. Foreløpig har ikke Norge fått med noen. I forrige OL tok Stig André Berge bronse. I hver klasse i OL blir det 16 brytere. Les mer

Da Oskar Marvik begynte å føle seg svimmel, skjønte han at alt ikke var som det skulle. Foto: Privat

Broren ga svar

Marvik ringte broren som er lege. Han svarte at med alle symptomene, var det typisk for korona.

– Da måtte jeg teste meg så fort som mulig og isolere meg på rommet. Det var ikke så vanskelig å legge sammen én og én. Mange andre hadde også fått den sykdommen. Min prøve på PCR-testen var positiv.

Det var fire dager til han skulle gått kamper, men nå måtte han fortsette i karantene.

– Hvordan tok du beskjeden?

– Det var uvirkelig. Jeg greide ikke helt å akseptere det og følte en tomhet i kroppen. Da koronaen kom, var jeg forsiktig. Jeg trodde ikke at dette skulle skje. Akkurat der og da følte jeg at det var urettferdig.

Flere i samme situasjon

Da opplysningene kom ut, fikk Marvik sterk støtte fra familie, venner og bekjente. Og ikke minst andre brytere. I ti dager ble han isolert på et karantenehotell før hjemreise og ny karantene.

Bryteren Felix Baldauf og hans trener Eren Gjægtvik ble også rammet. Det samme skjedde landslagstrener Fritz Aanes og en fysioterapeut.

Dermed var det kun igjen friske kun tre friske brytere som kunne gå kamp, men hverken Stig André Berge, Morten Thoresen eller Per Anders Kure klarte det. Og etter at Kure kom hjem, fikk han også påvist covid-19-sykdommen.

Oscar Marvik (t.h) går i åpen klasse og veier 130 kg. Tungvekteren har sparringhjelp fra tyske Jello Krahmer. Foto: Privat

Føler seg kjempebra

I ettertid har brytere og støtteappart gjort alt de kan for å komme seg på bena igjen.

– Vi fikk kjenne på et virus vi bare hadde lest om og irritert oss over i et helt år. Selv om vi tok alle forutsetninger med sprit og munnbind, kom vi ikke utenom. Det var kjedelig, sier Gjægtvik.

Onsdag drar også Baldauf og Gjægtvik til Heidenberg, etter at bryterens siste koronatest lørdag endelig var negativ. Han føler seg oppløftet og tent, i likhet med Marvik, som mener at motgang gjør sterk. 25-åringen, som går under kallenavnet Tåsenplogen, har reist seg. Han er erklært frisk og trener godt i tyske Heidenberg. De andre nordmennene forbereder seg på hjemmebane.

– Det nytter ikke å synes synd på seg selv. Det viktigste er å holde hodet kaldt, sier Marvik.