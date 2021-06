Gjennom­førte triatlon fra Kristian­sand til Hovden: – En dag med mye smil, latter og tårer

Etter en lang dag med svømming, sykling og løping, var gleden stor da triatlon-utøverne gikk i mål på Hovden lørdag kveld.

Tor Helge Foss var en av 18 triatlon-deltagere som fullførte årets Setesdølen. Foto: Odd-Arne Rasmussen

BYKLE/KRISTIANSAND: – Det føles utrolig deilig å ha fullført. Det er en fantastisk følelse.

Det sier en sliten, men glad Tor Helge Foss etter at han har gjennomført en tøff triatlon fra Kristiansand til Hovden lørdag.

Fædrelandsvennen møtte ham og de 19 andre deltagerne ved 06-tiden lørdag morgen. Da hadde de nettopp unnagjort svømmedelen, og var i ferd med å gjøre seg klare for en sykkeletappe på 210 kilometer og en maraton på 42 kilometer.

Nesten 14 timer senere har 18 av 20 deltagere fullført. To av dem måtte dessverre bryte underveis.

Foss føler på en enorm mestringsfølelse etter å ha gjennomført årets Setesdølen-triatlon.

– Jeg har pratet med familien, og de er veldig stolte av meg. De er imponerte over at jeg gjennomførte alle tre delene, sier Foss på telefon til Fædrelandsvennen.

– Hvordan føles kroppen?

– Overkroppen er fin, men beina er helt forferdelige. Det er tungt å reise seg, og underveis var det mange kramper. Det tærer på kroppen, svarer 48-åringen.

Som videre forteller at han nå ser fram til en god middag og en hyggelig bankett.

– Vi sitter faktisk og venter på maten nå. Det blir prikken over i-en, sier Foss.

Ken Morten Egenes i aksjon lørdag ettermiddag. Foto: Odd-Arne Rasmussen

Deltok for første gang

Ken Morten Egenes fortalte Fædrelandsvennen tidligere på dagen at det var første gang han deltok på triatlon. Da vi prater med ham lørdag kveld, har det ennå ikke synket inn for han at han har fullført hele løpet, og at han nå har lykkes med å fullføre sitt store mål.

– Det er fantastisk deilig å nå sine mål. Det er gøy å se støtten jeg har fått, noe jeg setter veldig stor pris på. Jeg er så sliten nå, at det er vanskelig å ta det innover seg, sier han.

– Hvilken del av triatlonen var tyngst?

– Jeg ble overrasket over hvor tung syklingen ble på slutten. Da frista det ikke akkurat å skulle gå over til maraton, men nå er det bare deilig å ha kommet i mål, svarer Egenes.

Sportslig leder i Kristiansand Triathlon, Odd-Arne Rasmussen, skryter av de som har deltatt og sier at det har vært en «lang og varm dag».

Han informerer om at de første utøverne kom i mål litt over klokka 18, mens de siste var i mål et par timer senere.

– Det har vært en dag med mye smil, latter og tårer. Jeg tror det er mange som har hatt stor mestringsfølelse i dag, så det er veldig bra. Etter at vi har spist, skal folk få pleie sine såre kropper med en god natts søvn, før det blir utdeling av T-skjorter i morgen, sier han.