AaFK-spilleren var fire måneder uten klubb: - Jeg tok en sjanse

Lars Arne Nilsen har latt seg overraske over hvor god Quint Jansen (30) har vært etter at han kom til klubben.

Quint Jansen startet på benken i de to første kampene, men etter det har han startet seks på rad og vært en av AaFKs beste spillere. Foto: Marius Simensen

AaFK har i en lang periode på jakt etter en ny midtstopper, men Quint Jansen ble ikke hentet til klubben før i slutten av april. Etter to kamper på benken, har det blitt seks kamper på rad fra start.

– Han er veldig rolig og har vært veldig god. Det er bare å se på slutten av kampen mot Ull/Kisa, da er han god til å rydde opp i boksen. Det er det som er styrken hans, så er han rolig med ballen. Quint har overrasket meg med det utgangspunktet han hadde da han kom hit, sier Lars Arne Nilsen.

Og det utgangspunktet var at han hadde vært uten klubb siden kontrakten med Mjøndalen gikk ut 31. desember i fjor.

–Betalte seg til slutt

– Det var litt tøft i starten i de to-tre første ukene, men jeg har trent veldig hardt gjennom hele vinteren. Jeg tenkte hele tiden at jeg måtte være klar og i god form om sjansen skulle dukke opp i en klubb. Jeg hadde en plan om at jeg skulle være i så god form, at jeg kunne gå rett inn og spille viktige kamper med en gang. Det betalte seg til slutt, sier han.

– Hvordan fikk du trent i perioden du var klubbløs?

– Jeg har gjort mesteparten av treningen sjøl, men jeg kjenner også mye dyktige folk og kompiser som pushet og hjalp meg, sier han.

– Veldig spesielt

– Hvordan var det å gå så lenge uten en klubb?

– Det var veldig spesielt å avvente så lenge som jeg gjorde. Det var noen tilbud som kom som jeg takket nei til, fordi jeg var overbevist om at det skulle dukke opp bedre muligheter. Det var litt vanskelig noen ganger, men jeg sto i det hele vegen, sier Jansen, som bedyrer at han ikke var redd for å stå tomhendt igjen.

– Nei, nei. Det tenkte jeg aldri. Jeg visste at den riktige klubben kom til å dukke opp, og det kjente jeg med en gang AaFK kom på banen, sier midtstopperen, som kunne glede seg over årets første borteseier mot Ull/Kisa søndag. Da Sunnmørsposten ymtet frempå at han var en av AaFKs beste, svarer han slik:

– Det hjelper når jeg får to fantastiske spillere foran meg i Erlend (Segberg) og Nenass, som rydder så utrolig bra opp at det blir lett for meg å posisjonere meg og ta duellene.