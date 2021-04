Ødegaard fikk trøst av Klopp etter ydmykende tap

(Arsenal-Liverpool 0–3) Etter en blytung periode melder Liverpool seg igjen på i kampen om Champions League-plass. Martin Ødegaard (22) fikk «trøst» av Jürgen Klopp etter det ydmykende nederlaget.

Martin Ødegaard kunne ikke utrette så mye i en kamp der Arsenal til tider ble rundspilt. Han var på besøk hos Liverpool før han valgte å gå til Real Madrid. Nå er han på lån hos Arsenal.

Tyskeren la hånden på skulderen til Ødegaard, som smilte tappert tilbake. Liverpool Echo har skrevet at Klopp var interessert i å hente den norske landslagskapteinen før han i januar valgte Arsenal. Liverpool har alltid vært favorittklubben til Ødegaard.

Diogo Jota (24) hadde så vidt kommet på banen da han skallet inn 1–0 til Liverpool. Så økte Mohamed Salah (28) til 2–0 før Jota satte inn sitt andre for kvelden til 3–0.

Etter å ha vært langt nede denne vinteren, kan Liverpool-supporterne igjen smile. Og allerede tirsdag er det møte med et Real Madrid uten Sergio Ramos i Champions Leagues kvartfinale.

Takket være denne seieren og Chelseas sjokktap tidligere lørdag, er Liverpool nå bare to poeng bak Chelsea på den viktige 4.-plassen – som gir billett til Champions League. Arsenal derimot har syv poeng opp til Europa League-plass når bare åtte serierunder gjenstår.

Arsenals beste mulighet til Europa-spill neste sesong ligger kanskje i å vinne årets Europa League (vinneren der får Champions League-billett). Slavia Praha er motstander i kvartfinalen til uken.

– Du kan se smilene i øynene til Liverpool-spillerne, sier Trevor Morley på TV 2-sendingen.

– Fantastisk av Jota, sier James Milner i et intervju vist på TV 2.

Trent Alexander-Arnold (22) ble nylig vraket fra landslaget – noe Jürgen Klopp uttrykte at han ikke skjønte noe av. Etter at Liverpool hadde slitt i over en time med å få hull på byllen, skjedde det etter et perfekt innlegg fra 22-åringen. Diogo Jota var sterkest i feltet og satte hodet til. 1–0.

Like etterpå kom Salah alene igjennom på høyrekanten. Så frekt og flott som bare han kan gjøre det satte han ballen ydmykende mellom beina på målvakten Bernd Leno. 2–0.

Arsenal-forsvaret rotet det til fullstendig da Jota økte til 3–0.

Martin Ødegaard i kamp med James Milner. Foto: ADAM DAVY / POOL

Liverpool dominerte de første 45 minuttene, og James Milner var den som kom nærmest scoring – men ballen gikk utenfor stolpen hos Bernd Leno.

– Jeg er veldig overrasket over at Arsenal blir så utspilt. Jeg trodde Arsenal hadde kommet lenger, sier Erik Thorstvedt i TV 2-studio.

Martin Ødegaard klarte ikke å utrette så mye for Arsenal de første 45 minuttene.

– Sorry, Martin er ikke involvert, sier Morley.

Alexandre Lacazette fikk et «bokseøye» midtveis i 1. omgang. Blodet fløt, og franskmannen hadde trengt hjelp av en «cutman», som det heter i boksesporten. Arsenals medisinere fikk imidlertid lappet han sammen, slik at han kunne fortsette etter et par minutter.

Kieran Tierney derimot måtte gå ut rett før pause og ble erstattet av Cédric Soares.

Liverpool fortsatte å presse for scoring i 2. omgang, og en småirritert Arsenal-sjef Mikel Arteta gikk hvileløst rundt ved sidelinjen. Etter en drøy times spill begynte målene å rulle inn.

MÅL! Diogo Jota (t.v.) feirer sammen med Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah, Fabinho og Roberto Firmino. Foto: Catherine Ivill / POOL / GETTY POOL

Jürgen Klopp mangler fortsatt de sentrale defensive spillerne Jordan Henderson, Joe Gomez, Joel Matip og Virgil van Dijk.

Liverpool hadde en særdeles dårlig februar og mars, da det ble i alt seks tap i ligaen. På den måten har de røde rast nedover på tabellen.

Vi må tilbake til 2016 for å finne siste seier til Liverpool på Emirates.

