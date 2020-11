Stor oversikt: Her er spørsmålene i Rosenborg

Åge Hareide er tydelig på at det blir spillerkjøp i januar. Men hvor store endringer gjør RBK for å ta tilbake hegemoniet?

Usikre bærebjelker: Pål-André Helland og Tore Reginiussen står begge i kategorien usikker i Adressas oversikt. Foto: Adresseavisen

– Stallen må kompletteres. Det må være god nok dekning på alle plasser. Ellers det er det vanskelig å uttale seg om 2021-laget.

Det sier RBK-trener Åge Hareide i Adressa-podcasten Rasmus&Saga denne uka.

Før han legger til:

– Det vi vet, er at vi alltid må bli bedre for å ta gull. Og om Bodø/Glimt blir bedre... Da må vi bli mye bedre.

Fotball til jul

RBK har syv seriekamper igjen, i en sesong hvor det spilles kamper omtrent til julaften.

Samtidig har Hareide lenge hatt to tanker i hodet: Både å sette på banen et best mulig lag akkurat nå, og å se hvem som bli med videre i 2021.

Om to måneder er for øvrig flere i dagens stall ute av kontrakt, etter et år hvor klubben har blødd ordentlig økonomisk:

Onsdag møttes nemlig Hareide, daglig leder Tove Moe Dyrhaug og sportslig leder Mikael Dorsin. Et møte Hareide oppsummerer slik:

– Vi taper veldig mye penger. Spørsmålet er om pengesekken er stor nok til at vi får oppfylt ønskene våre.

Skal forme stallen: Åge Hareide og sportslig leder Mikael Dorsin. Foto: Richard Sagen

Laget oversikt

Akkurat nå rår treneren over en stall full av spørsmålstegn inn mot 2021-sesongen.

Adresseavisen har derfor laget en oversikt over hvordan ting ser ut, snaue to måneder før vinterens overgangsvindu åpner.

Svært usikker framtid: Samuel Adegbenro. Foto: Richard Sagen

Meget usikker:

* Vegar Eggen Hedenstad (29)

Høyrebacken er per i dag kontraktsløs i januar. For en stund tilbake skrev Adresseavisen om et bud fra utlandet. Hedenstad selv uttalte at han gjerne blir i RBK, men siden har det stått stille. Mer og mer tyder på at elverumsingen skifter beite.

* Samuel Adegbenro (24)

Vingen har kun startet fem eliteseriekamper i år. Overgangen til tyrkiske Hatayspor røk, men at RBK tillot kanten å dra er et klart tegn på at Hareide er villig til å slippe Adegbenro. Skadehistorikken hjelper heller ikke 24-åringen.

* Pa Konate (26)

Er på korttidskontrakt, og står derfor som meget usikker. Har nemlig spilt solid, og Hareide skal snart diskutere framtid med Konate. Men dette kan også bli et spørsmål om penger, all den tid Jonathan Augustinsson er brennhet. Har RBK råd til begge?

Har varslet kontraktsprat. Åge Hareid skal snart snakke med Pa Konate. Han har levert solid, men har kontrakt kun til jul. Foto: Richard Sagen

Usikker:

I Rasmus&Saga ble Hareides grep fra 2003 diskutert. Da fikk RBK-legende Bent Skammelsrud den tøffe beskjeden om at han ikke fikk fortsette. På spørsmål om godt etablerte navn risikerer å få samme beskjed til nyttår, svarer Hareide generelt:

– Det kan skje.

Samtidig blir han konfrontert Anders Konradsen, Pål-André Helland og Adegbenro. Årsaken til at disse tre trekkes fram, er skadesituasjonen.

– Vi må se på spilletid, og vi må se på skadehistorikk. Dette er både kjekke gutter og gode spillere, men vi kommer ikke langt med kjekke gutter som ikke spiller, fordi de er skadd. Da får vi ikke dem i form, vi får ikke kontinuitet i spillet, som går utover laget. Det må vi se på. Men det er syv kamper igjen, og tid til å vise seg fram, sier Hareide.

Disse er i kategorien «usikker» foran 2021:

* Anders Konradsen (30)

Har vært forfulgt av skader. Brukte vinteren på å bygge seg opp etter operasjoner, men misset seriestarten på grunn av skade. Tilbake i niende serierunde, men skadet igjen i august, og ny smell mot Start. Ni seriekamper i år. Kontrakt ut 2021.

* Pål-André Helland (30)

Har også kontrakt ut 2021. Helland har vært på banen i 18 seriekamper, men kun startet to under Hareide, før han fikk seg en smell mot Start. Vingen har samtidig blitt tildelt en litt ny rolle, som playmaker. Det styrker tanken om at han er med i Hareides planer. Helland har også beilere: Norrköping var på i fjor, og ingen blir overrasket om det kommer en henvendelse fra Bergen i januar.

* Even Hovland (31)

Hadde tyrkiske klubber på seg rett før overgangsvinduet stengte. For øyblikket er Hovland tredjevalg, som skaper usikkerhet. I januar kommer også Besim Serbecic tilbake fra lån, som kan skjerpe konkurransen ytterligere.

* Gjermund Åsen (29)

Var inne i sin beste RBK-periode da Trond Henriksen vikarierte. Under Hareide har han startet to av syv seriekamper. Har Åsen nok tillit til å bli værende? Ranheim ønsket ham på overgangsvinduets siste dag. Da sa RBK nei.

* Tore Reginiussen (34)

Kontrakt ut året, men alt er opp til han selv om han forlenger. Midtstopperen har i hvert fall foreløpig ikke klart å si nei, så i øyeblikket virker det som at lysten til å fortsette er større en lysten til å gi seg.

* Julian Faye Lund (21)

Fikk 11 kamper på rappen da André Hansen ble skadet i sommer. Er fast u21-landslagskeeper, med flere sesonger som fast sisteskanse i eliteserien og 1. divisjon allerede. Mye tyder på at Hansen blir værende, så hvor tålmodig er Faye Lund på én sesong til med knallhard konkurranse om å få stå?

Usikker: Even Hovland, som hadde tyrkiske beilere den siste tida av høstens overgangsvindu. Foto: Christine Schefte

Sikker:

* André Hansen (30).

Har kontrakt ut 2023, og alt tyder i dag på at han blir med videre. Samtidig sitter Rune Jarstein på benken i Tyskland, så om Hansen får vist seg fram på landslaget kan det gjøre noe med interessen fra utlandet.

* Erlend Dahl Reitan (23)

Kontrakt ut 2023, og har spilt mye i år. Virker å være backen RBK ønsker å satse på.

* Holmar Örn Eyjolfsson (30)

Islendingen uttalte i Rasmus&Saga for en drøy uke siden at ingenting er hogget i stein. Verken med tanke på å bli i RBK karrieren ut, eller å prøve seg ennå en gang i utlandet. Men kom tilbake i sommer, og har etablert seg i Trondheim med familien igjen.

* Per Ciljan Skjelbred (33)

Er tilbake på Lade med familien, og er lovet jobb i klubben etter karrieren. Ciljan er tilbake for å bli.

* Markus Henriksen (28)

Kom tilbake i sommer. Skrev under på lang kontrakt (ut 2024), har det bra med familien i byen, og har ikke hastverk med å komme seg videre. Om han da ikke er hjemme for godt.

* Kristoffer Zachariassen (26)

Blir fort årets spiller i RBK. Alt tyder på at mannen med kontrakt ut 2023 blir værende, om det da ikke kommer et meget lukrativt tilbud fra utlandet etter tosifret antall mål fra midtbanen i år.

* Edvard Tagseth (19)

En mann RBK satser på for framtida. Alt tyder på at han blir med videre.

* Carlo Holse (21)

Hentet så sent som i vinter, og har kontrakt ut 2023. Har fått bra med tillit av Hareide, og etter alle solemerker spiller han i RBK også i 2021.

*Emil Konradsen Ceïde (19)

Har kontrakt ut 2024, og er gullkalven alle fortsatt venter litt på - med tanke på scoringer og målgivende pasninger. Interessant for større klubber allerede, men alt tyder på at han blir. Målet er at han skal slå ut i full blomst som nettopp poengplukker i 2021.

* Dino Islamovic (26)

Spissplassen er faktisk en plass det går an å sette et lite spørsmålstegn ved med tanke på 2021. Islamovic passerer straks ti mål, i en sesong både med og uten Torgeir Børven som konkurrent. Spørsmålet er om Børven-signalet fra Hareide tyder på at han jakter en spiss til - og om det har noe å si for Islamovic. Har kontrakt ut 2022.

* Rasmus Wiedesheim-Paul (21)

Nettopp hentet til klubben. Har ennå ikke debutert, annet enn i en treningskamp mot Levanger. Blir værende.

Virker å være sikre: Kristoffer Zachariassen og Carlo Holse. Foto: Kim Nygaard

Utlånte spillere

I tillegg er det en rekke spørsmål rundt RBKs utlånte spillere.

Onsdag sa Hareide at det eneste som er klart, er at midtstopper Serbecic skal tilbake fra Sarajevo for å vise seg fram for sjefene i vinter.

Utover det kunne ikke Hareide si noe vedrørende Kypros-baserte Djordje Denic, Stabæk-duoen Erik Botheim, Gustav Valsvik eller Ranheim-utlånte Thorbjørn Heggem.

Det samme gjelder Filip Brattbakk (Raufoss) og Mikael Tørset Johnsen (Feyenoord u21).

– Vil bli hentet

RBKs sportslige leder, Mikael Dorsin, oppsummerer på følgende vis:

– Detg vil bli hentet spillere i januar. Noen vil gå ut. Men det er kamper igjen, og vi har ingen avgjørelse er tatt rundt de spillerne på utgående kontrakt. Ingenting er bestemt, sier han.

Hva skjer med Botheim? Det er foreløpig usikkert. Foto: Petter Rasmus