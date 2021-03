Johannes Thingnes Bø avgjorde verdenscupen: – Han er verdens beste uansett

Det var en kamp til siste slutt. Men da det gjaldt som mest, vant Johannes Thingnes Bø duellen mot Sturla Holm Lægreid.

Johannes Thingnes Bø sikret sammenlagtseieren i verdenscupen søndag. Foto: Anders Wiklund, TT

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

– Sturla, gi gass, sa Johannes Thingnes Bø til Sturla Holm Lægreid rett før startskuddet gikk. Før fellesstarten i Östersund lå Bø ett poeng bak Lægreid i verdenscupen sammenlagt.

Så leverte Thingnes Bø et sterkt løp og avgjorde verdenscupen. Nådestøtet kom på siste skyting. Der traff han fire av fem blinker i vinden, noe som holdt til tredjeplass i rennet.

Dermed klatret han forbi Lægreid, som ble nummer åtte på fellesstarten i Östersund. Bø har nå vunnet tre sammenlagtseiere i karrieren.

– Det betyr utrolig masse. Sturla har vært enestående i hele år. Han har presset meg til det ytterste. Jeg har kjent på en konkurranse som jeg ikke har kjent før. Jeg har nok ikke vært forberedt på en slik konkurranse, sa han til NRK etter rennet.

Overraskende duell

Thingnes Bø er langt fra den eneste som ikke så konkurransen fra Holm Lægreid komme.

– For meg er det overraskende, hvis vi spolte tilbake til start, at de to skulle kjempe om verdenscupen sammenlagt, sier skiskyting-ekspert Ole Kristian Stoltenberg.

– Det er blitt verre og verre å bli enig med seg selv om hvem som skulle klare det, legger han til.

I verdenscupen i skiskyting kan man stryke sine fire dårligste renn. Denne regelen tatt i betraktning har Johannes Thingnes Bø og Sturla Holm Lægreid byttet på å ligge best an gjennom sesongen:

Etter Hochfilzen-rennene ledet Lægreid (261–258).

Etter Oberhof-rennene ledet Bø (469–461).

Etter Pokljuka-rennene ledet Lægreid (741–736).

Og etter Nove Mesto ledet Bø (914–907).

Fellesstarten søndag ble litt som sesongen. Først var Lægreid i bakleksa, så Bø, og så Lægreid igjen. Johannes Thingnes Bø ledet på rivalen før siste skyting – og sikret sammenlagtseieren der.

Vanskelig sesong

Ole Kristian Stoltenberg hadde ikke sett for seg at det skulle bli så spennende.

– Johannes Thingnes Bø vant 16 renn i 2018–2019 og ti renn sesongen etter. Da Martin Fourcade la opp, tenkte jeg «da vinner han alle renn i år, da», sier Stoltenberg til Aftenposten.

Han trodde Bø skulle være alene på toppen – med legendariske skiskytter-rivaliseringer som Fourcade–Svendsen og Bjørndalen–Poirée som fjerne minner.

Nettopp Raphaël Poirée tror fraværet av Fourcade faktisk kan ha vært negativt for Johannes Thingnes Bø.

– Jeg synes Johannes har hatt en veldig vanskelig sesong på grunn av flere ting. Martin sluttet, noe som kan ha tæret på motivasjonen hans. Bø er dessuten blitt far, og så har alt med koronaviruset kommet i tillegg, sier Poirée, før han legger til:

– Men han er den beste i verden uansett.

LEST DENNE: Derfor fikk Thingnes Bø gå i ledertrøya selv om han ikke ledet.

Hyller Lægreid

Sturla Holm Lægreid ble nummer 43 i verdenscupen forrige sesong, da han gikk bare fire renn. I vinter har sensasjonsseieren i sesongstarten etter hvert utviklet seg til en sammenlagtkamp.

De store øyeblikkene har kommet hyppig. Den siste stående serien lørdag, da han plaffet ned fem blinker i vinden, holdt sammenlagtduellen varm til siste dag.

Sturla Holm Lægreid har tatt skiskytterverdenen med storm. Foto: Reuters/NTB

Poirée beskriver den nye skiskytterstjernen som «ekstremt sterk mentalt».

– Det han har gjort, er ekstraordinært. Det er helt sykt, jeg har ikke sett en sånn skiskytter før. Han er så voksen, vanligvis trenger du mye erfaring og noen år i verdenscupmiljøet. Han tar det med storm. Han kan alt, sier Poirée.

Fakta Sturla Holm Lægreid Alder: 24 år (født 20. februar 1997) Klubb: Bærum Verdenscupdebut: Nove Mesto i mars 2020 VM-medaljer: Fire gull (normaldistanse, fellesstart, stafett og blandet stafett, 2021) Øvrige meritter: To sølv i junior-VM (normaldistanse og stafett, 2018), sølv i EM (jaktstart, 2020) Ny i elitelandslaget fra 2020/21 Les mer

Fakta Johannes Thingnes Bø Alder: 27 år (født 6. mai 1993) Klubb: Markane Verdenscupdebut: Antholz i januar 2013 OL-medaljer: Tre (1-2-0) VM-medaljer: 22 (11-8-3) Verdenscupen: 52 enkeltseiere og tre sammenlagtseiere. Ble far i januar 2020 Les mer