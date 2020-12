Stjernekeeper inn på laget: – Har spesielle egenskaper

KOLDING: Katrine Lunde er klar for landskamp nummer 300 mot Romania i kveld.

Katrine Lundes inntreden er etterlengtet. Foto: Vidar Ruud / NTB

Mette Bugge journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

40-åringen var på den siste treningen med laget mandag formiddag, men allerede klokken 09.00 på morgenen var hun innmeldt i troppen. Det var siste frist.

Hennes makker blir Rikke Granlund.

– Lunde er en jente med spesielle egenskaper. Hun er en strålende målvakt og har lang livserfaring. Hun kjenner seg selv veldig godt og hadde aldri sagt ja til å komme hvis hun ikke var klar, sier Geir Oustorp.

Han er trener for Reistads kvinnelag i 1. divisjon og NRK radios ekspertkommentator i EM.

Trenger erfaringen

Norge har savnet en målvakt som nettopp har vært med på tøffe oppgjør med landslaget over flere år. Emily Stang Sando fikk det ikke helt til å sitte. Innhopper Rikke Granlund overbeviste. 31-åringen er trolig den eldste debutanten og den ferskeste som er kommet inn i et mesterskap. Men når det drar seg til i hovedrunden trenger Norge en målvakt som har vært i krigen før.

Norge vant de to første kampene mot Polen og Tyskland, og er allerede klar for hovedrunden før den siste gruppekampen.

– Lundes inntreden betyr mer trygghet. Hun er tøff i hodet og hadde aldri vært i Danmark hvis hun ikke var klar. Da tenker jeg på reaksjonen hun må ha hatt etter alt det hun var oppe, fortsetter Oustorp.

Lunde meldte selv på Instagram at hun var gravid samme dag som EM-uttaket. Kort tid etterpå kom det frem at hun hadde mistet sitt ufødte barn, og at hun stilte seg til disposisjon for Norge.

– Dette sier litt om Katrine og at landslagstrener Thorir Hergeirsson aldri hadde innkalt henne hvis han ikke visste at hun var i god form.

Heidi Løke får på plass lagvenninnen sin. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

Er i slag

Lunde har trent med rekruttlandslaget i Kristiansand den siste tiden, under kyndig veiledning av tidligere dansk landslagsmålvakt Lene Rantala.

Oustorp tror at det kan være ulike reaksjoner på at Lunde kommer inn med tanke på det som har hendt.

– Men alle vet hva Katrine står for. Og på Hergeirsson har man skjønt at når Katrine kommer, så skal hun inn. De to målvaktene som har stått der til nå, er bra, men ikke i verdenstoppen. Rikke Granlund har levert godt i oppkjøringen til mesterskapet og i de to EM-kampene. Emily Stang Sando har ikke vært så heldig.